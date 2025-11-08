Srbija uvodi zakon koji menja sve: Dosta je bilo nelegalnih poslova - Građane čeka velika promena

Narodna skupština Srbije usvojila je Zakon o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede.

Ključna novina koju predviđa ovaj dokument jeste zabrana stavljanja na tržište nezakonito posečenog drveta ili proizvoda dobijenih od takvog drveta, s ciljem zaštite šuma i suzbijanja nelegalne seče.

Fokus Zakona je na subjektima - pravnim licima i preduzetnicima koji prvi put stavljaju drvo, odnosno drvne proizvode na tržište Srbije, bez obzira na to da li je proizvedeno u Srbiji ili je iz uvoza.



Subjektima koji prvi put stavljaju drvo ili drvne proizvode na tržište uvodi se obaveza da sprovode sistem dužne pažnje, što podrazumeva obavezu prikupljanja sve potrebne dokumentacije o poreklu drveta i drvnih proizvoda, obavezu sprovođenja procene rizika od stavljanja na tržište nezakonito posečenog drveta i drvnih proizvoda i obavezu preduzimanja odgovarajućih mera za smanjenje rizika.



Zakon propisuje obavezu za trgovce da vode evidenciju o svojim dobavljačima i kupcima u svim delovima lanca snabdevanja drvetom, odnosno drvnim proizvodima, čime se obezbeđuje sledljivost porekla drveta.

Usvajanjem ovog zakona, Srbija se usklađuje i sa propisima Evropske unije koji se odnose na borbu protiv nelegalne seče i nelegalne trgovine drvetom i drvnim proizvodima, u okviru Poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promene.

- Srbija na ovaj način unapređuje sistem zaštite i očuvanja svojih šuma i jasno se pozicionira kao odgovorna država koja u potpunosti primenjuje evropske standarde. Zakon će doprineti očuvanju prirodnih resursa, većoj transparentnosti u trgovini drvetom i drvnim proizvodima i boljoj zaštiti životne sredine, uključujući očuvanje biodiverziteta i smanjenje uticaja klimatskih promena -naglasio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

Nadzor nad primenom Zakona vršiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko šumarske inspekcije.

Autor: D.Bošković