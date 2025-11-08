Njegove reči odjekuju Srbijom: Pokajaćete se ako ga baš danas na Mitrovdan ne poslušate - Pravi vernici znaju zašto

Patrijarh srpski Porfirije predvodio je danas na Mitrovdan liturgiju u hramu posvećenom svetom Dimitriju na Novom Beogradu.

On je poručio da Gospod reči o ljubavi postavlja kao zapovest, kao zakon, kao pravilo života, kao princip po kojem oni koji veruju u Gospoda treba da žive.



- Sav zakon i proroci zavise više o toj jednoj i jedinoj zapovesti o ljubavi, koja ima dva smera - jedan je ljubav prema Bogu čitavim svojim bićem, a onda u zavisnosti od kvaliteta te ljubavi, koliko je ona prisutna u našem životu, koliko ona određuje naš život i utiče na naše misli, reči i dela, uspostavlja se i gradi ljubav prema bližnjem - rekao je patrijarh.



Naglasio je da to jednom rečju znači da nije moguće voleti bližnjeg ako ne volimo Boga, ako se ne poistovećujemo sa Hristom, ako ne idemo putem apostola Pavla koji govori o sebi "ne živim više ja nego Hristos u meni".

Patrijarh je takođe dodao da je ljubav upravo Hristos koji živi u njemu.



- U meri u kojoj Gospod Hristos živi u nama - u nama živi ljubav, koja onda isijava iz nas u svim mogućim smerovima, a naravno, koncentriše se na bližnjeg, na čoveka - rekao je patrijarh i naglasio da pri tom, Gospod podseća da je naš bližnji svaki čovek, pa čak i onaj koji nas tretira kao svog neprijatelja, čak i onaj koji nas mrzi.

Gospod nas poziva na to da volimo i takve, podsetio je patrijarh.

- I, naravno, to nije prazna reč. To je i te kako moguće onda kada lomimo i kidamo okove svog samoljublja i egoizma, kada prevazilazimo granice svog individuuma, kada ne gledamo u drugom šta nam on čini, pa u zavisnosti od toga kreiramo i gradimo stav prema njemu, nego gledamo u drugog bližnjeg, tj. gledamo ikonu Božju - naveo je patrijarh i poručio da smo svi pozvani da ljubimo jedni druge, da ljubimo sve.

Autor: D.Bošković