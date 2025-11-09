USKORO NA SVIM PUTEVIMA SRBIJE NOVI MARKIRANI I MOBILNI RADARI! Kazne će stizati na vašu adresu, EVO KOLIKO BRZO možete očekivati obaveštenje o prekršaju

Novi mobilni i stacionarni radari uskoro bi trebalo da počnu da rade na putevima u Srbiji, kako je najavljeno iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Mnogi građani se pitaju koliko će nakon učinjenog prekršaja stizati kazne.

Stručnjak za bezbednost u saobraćaju Milan Božović kazao je da je potrebno vreme da se obrade informacije o učinjenom prekršaju.

"Kada operativci obrade podatke o učinjenom prekršaju treba da se pošalje dopis vlasniku vozila jer radari ne prepoznaju lice vozača. Nakon toga vlasnik treba da se izjasni ko je upravljao vozilom", rekao je.

Kako je naveo, tek nakon toga može da se šalje kazna onome ko je napravio prekršaj.

"Može da se desi da se prekršaj napravi tokom zimskih meseci, a da kazna stigne tokom letnjih, a sve najkasnije mora da se završi u roku od dve godine da ne bi zastarelo", rekao je Božović.

Naveo je da u Evropi vozači koji naprave prekršaj vrlo brzo budu obavešteni da im je napisana kazna.

Koji prekršaji će se beležiti?

Novi mobilni i stacionarni radari čije se uvođenje uskoro očekuje beležiće prekoračenje brzine, korišćenje telefona tokom vožnje, kao i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Agencija za bezbednost saobraćaja, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova uveliko radi na postavljanju novih stacionarnih i mobilnih radara.

"Vozači u Evropi koji načine prekršaj pa tog dana izađu sa teritorije Evropske unije na granici neće biti upozoreni da imaju kaznu. Međutim, kada se budu vraćali u Evropsku uniju, odnosno posle nekoliko dana, na granici će biti obavešteni da su napravili saobraćajni prekršaj", objasnio je Božović.

Ministarstvu unutrašnjih poslova smo postavili pitanje koliko će nakon učinjenog prekršaja stizati kazne. Dobili smo odgovor da trenutno nisu u mogućnosti da izađu u susret našem zahtevu.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Veljko Ćurčić ranije je objasnio da na licu mesta neće morati da bude prisutno lice, odnosno policajac. Osim toga, ovi mobilni radari moći će da se pomeraju i građani neće u svakom trenutku znati gde se oni nalaze.

Kazne za prekršaje koji budu registrovani stizaće, kako je najavljeno, na kućne adrese.

Autor: Jovana Nerić