Obilne padavine stižu u Srbiju! Evo kada i gde će najviše pljuštati: Očekuje se i preko 30 litara kiše

Nakon današnjeg kratkotrajnog predaha od padavina, Srbiju uskoro očekuje novi talas padavina. Ove večeri kiša je već zahvatila južne predele Srbije i pada na Kosovu i Metohiji.

Tokom noći i ponedeljka Srbija će biti pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana, koji će se preko južnog dela Jadrana premeštati dalje na istok.

U toku večeri padavine će zavatiti jugozapadne delove Srbije, a tokom noći širiće se prema ostalim predelima.

U ponedeljak će u celoj Srbiji biti oblačno sa kišom i pljuskovima. Obilnije padavine noćas i ujutro očekuju se u jugozapadnim predelima Srbije koje će se tokom prepodneva i sredinom dana premeštati preko zapadne i centralne Srbije, Šumadije i Kolubarskog okruga prema Beogradu, severoistoku Srbije i jugu Banata.

U ovim predelima očekuje se da padne i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Najmanje padavine očekuje se na severu Vojvodine i na istoku Srbije.

Duvaće slab do umeren severozaapdni vetar, na jugu Srbije južni.

Maksimalna temperatura biće od 8 stepeni na zapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10 stepeni, što su ujendo i prosečne temperature za ovo doba godine.

Krajem dana padavine u Vojvodini će prestati i očekuje se razvedravanje.

U utorak na severu Srbije suvo, u ostalim predelima pre podne kiša, posle podne razvedravanje.

Od srede stabilizacija vremena.

Naše područje biće pod uticajem vioskog vazdušnog pritiska, usled delovanja anticklona sa severozapada.

Jutra će biti hadna, ponegde i maglovita, a tokom dana toplije.

Autor: S.M.