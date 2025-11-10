VOZITE OPREZNO! Magla, kiša, a mogući su i sitnu odroni

Promenljivo vreme uglavnom sa padavinama danas će otežavati vožnju, a u jutarnjim i večernjim satima zbog magle ili niske oblačnosti će vidljivost biti smanjena na deonicama puteva pored reka, jezera, kanala i u kotlinama, navodi AMSS.

Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta van gradskih sredina, a usporenije se prolazi u zonama radova.

Na državnom putu I A reda broj 1, na deonici petlja Leskovac jug - petlja Vranje mestimično ima magle i vidljivost je smanjena na 50-100 metara.

Na deonici petlja Pojate - petlja Trupale ima mestimično magle i vidljivost je smanjena na 100 metara.

Kod Zaječara ima sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

Prema informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na graničnim prelazima.

