DA LI STE SPREMNI ZA PROLEĆNE TEMPERATURE? Sledi nova promena vremena - ovo je tačan datum

I u nastavku dana očekuje nas pravo jesenje vreme, uz dosta oblačnosti i povremeno sa kišom.

Ciklon sa Jadrana donosiće oblačnost i kišu. Samo će na severu Vojvodine biti suvo, a prema kraju dana očekuje se i razvedravanje. To će biti uvod u stabilizaciju vremena. Maksimalna temperatura biće danas od 8 na zapadu do 16 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Više padavina sredinom dana očekuje se u zapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije, a prema kraju dana na jugu i jugoistoku.

Već sutra na severu Srbije biće suvo, u Vojodini i vedro. U ostalim predelima Srbije pre podne kiša, uglavnom na jugu i istoku, posle podne razvedravanje.

Maksimalna temperatura u utorak biće od 11 do 15 stepeni.

Od srede se sa juga i sa Mediterana očekuje priliv toplije vazdušne mase, pa će i temperature biti u porastu.

Maksimalna temperatura od srede biće preko 15 stepeni, u petak i u subotu ponegde i do 20 stepeni, što su vrednosti znatno iznad normale, s obzirom da on za ovo doba godine iznosi od 9 do 12 stepeni.

Inače, jutra će biti hladna i maglovita, a magla će se ponegde u delovima Vojvodine zadržati i veći deo dana i u tim predelima biće hladnije u odnosu na ostaka Srbije.

U nedelju posle podne prolazno naoblačenje sa kišom.

Prema trenutnim prognozama, nakon toga nastaviće se period natprosečno toplog vremena, uz temperature i do 20 stepeni, a vreme nalik prolećnom zadržalo bi se najmanje bar do 23. novembra.

Autor: S.M.