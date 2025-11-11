AKTUELNO

Društvo

TEMPERATURA I DO 20 STEPENI! Ovo vreme novembar još nije video: Evo kada dolazi do velikog VREMENSKOG OBRTA!

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

U Srbiji će narednih dana biti stabilno i osetno toplije. Naše područje biće pod uticajem snažnog anticklona i vrlo visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti stabilno i suvo.

U većini mesta jutra će biti hladna i maglovita, do vikenda ponegde i uz slab mraz, naročito pri tlu, dok će tokom dana biti sunčano i osetno toplije zbog priliva toplije vazdušne mase sa Mediterana.

Jedino će u Vojvodini i pojedinim nizijama, kotlinama i dolinama magla se zadržati i duže tokom dana i u tim predelima biće hladnije.

Do prolećnih temperatura usred novembra

Maksimalna temperatura narednih dana biće i do 20 stepeni, a u predelima sa maglom oko 10.

Foto: Tanjug/Ana Paunković

Najtoplije biće u delovima zapadne i centralne Srbije, a najhladnine zbog magle na severu Bačke i Banata.

Vreme do kraja nedelje

U petak se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra, tako da će tokom vikenda magla i mraz izostati u svim predelima. Očekuje se pad vazdušnog pritiska i sve više jačanje ciklona sa Atlantika.

To će biti uvod u promenu vremena koja se očekuje početkom sledeće sedmice.

U ponedeljak uveče i tokom utorka Srbiju sa severozapada očekuje prolazno jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Autor: A.A.

#Vreme

#Vremenska prognoza

#temperature

