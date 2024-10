Srbiji preti JAKA KOŠAVA: Evo koji dan donosi najjače udare, a kada slabi vetar

Srbija se nalazi pod uticajem snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa je vreme stabilno, a ovog jutra i vedro. Pred nama je vedar dan, a nešto više oblaka biće u zapadnoj polovini zemlje, gde može biti i slabe kiše.

S obzirom na to da se Srbija nalazi između centra veoma visokog vazdušnog pritiska sa severoistoka i nižeg sa zapada, veoma je vetrovito, a očekuje se i dalje pojačanje intenziteta jugoistočnog vetra.

Umeren do jak jugoistočni vetar duvaće tokom današnjeg dana, u košavskom području povremeno sa olujnim udarima.

Najjači udare košave očekuju se u subotu, a na jugu Banata dostizaće brzinu od 100 km/h, naročito u Vršcu.

U Vršcu ovog jutra košava ima udare od 87 km/h.

Zbog košave osećaj hladnoće biće izraženiji, ali i malo ublažen zbog sunčanog vremena tokom dana, a znatno više izraženije noću i u večernjim časovima.

Temperature ovog jutra u većem delu zemlje kreću se oko 10 stepeni.

Maksimalna temperatura biće danas od 16 do 20°C, u Beogradu do 17°C.

Kako će Srbija ostati pod uticajem anticklona i veoma visokog vazdušnog pritiska, stabilno, suvo i vedro vreme zadržaće se i narednih sedam do 10 dana, uz temperature uglavnom oko proseka za ovo doba godine, a to su vrednosti od 15-16 do 20-21°C, tako da tokom pojedinih dama mogu biti i malo iznad normale.

Snažne oluje i padavine sa centralnog i južnog Mediterana neće moći da prodru unutar našeg područja i to upravo zahvaljujući napomenutom visokom vazdušnom pritisku.

Kada je reč o košavi, vetar će već u nedelju biti u slabljenju, od ponedeljka će prestati i da duva, a umeren do pojačan jugoistočni vetar najduže će se zadržati na jugu Banata i u donjem Podunavlju.

Autor: Snežana Milovanov