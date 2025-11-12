OD 1. JANUARA MENJAJU SE USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU

Uslov za starosnu penziju za osiguranike žene menja se od 1. januara naredne godine, tako da će osiguranice ostvariti pravo ukoliko imaju 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Kako je predviđeno Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju osnovni uslov za starosnu penziju je najmanje 15 godina staža osiguranja i 65 godina života. Za osiguranike žene predviđene su prelazne odredbe po kojima se svake godine podiže granica godina života kao uslov za penziju. Starosna granica za žene će se postepeno podizati sve do 2032. godine, kada je predviđeno ujednačavanje uslova za starosnu penziju za oba pola - 65 godina života i minimum 15 godina staža osiguranja.

U 2025. godini osiguranica žena koja podnosi zahtev za starosnu penziju mora imati navršenih 63 godine i 10 meseci života i najmanje 15 godina staža. Prvi dan 2026. godine doneće nove uslove, pa će osiguranicama za starosnu penziju biti potrebno 64 godine života. Ovaj uslov odnosi se na sve kategorije osiguranika, što znači na kategoriju zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednih osiguranika žena.

Postoji i mogućnost ostvarivanja prava na starosnu penziju i po osnovu 45 godina staža osiguranja, za oba pola, bez obzira na godine života.

Zakon, pored starosne, predviđa i prevremenu starosnu penziju. Institut prevremene starosne penzije omogućava da osiguranik ode u penziju ranije, uz ispunjenje uslova u pogledu dužeg ukupnog staža osiguranja. Od 2024. godine ovi uslovi su usklađeni za oba pola: pravo na prevremenu starosnu penziju stiče se uz najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života. Ovo pravo se ostvaruje uz trajno umanjenje mesečnog iznosa penzije za 0,34% za svaki mesec ranijeg ostvarivanja prava u odnosu na starosnu granicu za redovnu penziju, a maksimalno umanjenje ne može preći 20,4 procenta. Osiguranici koji ispunjavaju ovaj uslov mogu da biraju da li će podneti zahtev za prevremenu penziju uz umanjenje ili će sačekati ispunjenje uslova za starosnu penziju bez umanjenja.

