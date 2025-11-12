'Deca s vaškama idu u školu, dolaze kući s ranama na glavi' U ovom naselju haraju paraziti, oglasio se Gradski zavod za javno zdravlje

Roditelji mališana tvrde da su se paraziti u Borči pojavili 20. septembra, a iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd potvrđuju njihovu pojavu među decom

Pojedini roditelji iz beogradskog naselja Borča tvrde da su se u poslednjih mesec i po dana u nekim vrtićima i osnovnim školama pojavile vaške među decom!

Redakciji Kurira obratila se zabrinuta majka dvoje dece koja tvrdi da se "epidemija vaški" pojavila još 20. septembra.

- Moje starije dete pohađa OŠ "Rade Drainac" i tamo, nažalost, pojedini roditelji šalju u školu decu koja imaju vaške kako ne bi propuštala nastavu. Stav škole je da majke pregledaju decu i da imaju strpljenja, ali ja više nemam snage. Moje dete šesti put od septembra ima vaške. Ima astmu i ekcem, a na glavi rane, delom od češlja za skidanje vaški, delom od šampona - ispričala nam je majka.

Svrab, bol i peckanje

Kako navodi, problem se stalno ponavlja jer i mlađe dete, koje ide u vrtić, povremeno donese vaške kući.

- Plače svaki put kada dođe iz škole jer je svrbi glava, boli i peče. Probali smo sve, šampone, ulje lavande i razne prirodne preparate, ali bez uspeha. Ima dugu kosu i lokne, pa je češljanje još teže - kaže sagovornica.

Zbog učestalih slučajeva, roditelji, prema njenim rečima, razmišljaju da kolektivno prestanu da šalju decu u školu dok se problem ne reši.

- Sramota je da u 21. veku imamo epidemiju vaški, a da niko ništa ne preduzima, zato sam se obratila i Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd (GZJZ) i Ministarstvu zdravlja.

Na Kurirov poziv, u OŠ "Rade Drainac" u petak je pomoćnica direktora Slavica Lazić rekla da su "završili s tim", a na naše pitanje da dodatno objasni šta to tačno znači, prekinula je vezu.

Iz GZJZ potvrđuju da su putem mejla dobili prijave roditelja o pojavi vaški u Borči, kako u osnovnim školama, tako i u vrtićima.

- U cilju provere navedenih podataka, centar je u ponedeljak kontaktirao sa Službom za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovanjem za mlade, ogranak Borča, DZ "Milutin Ivković" Palilula. Prema navodima doktorke navedene službe, u poslednjih mesec dana, na nivou službe pregledano je 10 dece školskog uzrasta zbog vašljivosti glave, kao i da nije primećeno grupisanje infestirane dece u okviru jednog odeljenja škole - navode iz GZJZ i dodaju:

- Radi provere epidemiološke situacije u vezi s vašljivosti glave među predškolskom decom na teritoriji Borče, centar je kontaktirao s medicinskom sestrom za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite PU "Boško Buha" u Borči (četiri dečja vrtića), od koje je dobijen podatak da je od početka septembra do ponedeljka u jednoj vrtićkoj grupi samo jednog vrtića uočen veći broj dece infestirane vaškama. U ostalim vrtićima nije uočeno grupisanje infestirane dece. Više puta tokom današnjeg dana Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je pokušao da stupi u kontakt sa odgovornim licima iz OŠ "Rade Drainac", ali ni na jedan dostupan telefon škole niko se nije javljao.

Kako se leče vaške, tretmani koštaju i do 6.000 dinara

Lekari kažu da se vaške uklanjaju kombinacijom specijalnih šampona, losiona i mehaničkog iščešljavanja guste kose posebnim češljevima. Cena tretmana u specijalnim salonima zavisi od dužine kose i izbora preparata, pa tako šamponi i losioni protiv vaški koštaju od 600 do 1.800 dinara, dok profesionalni tretmani mogu da koštaju od 2.000 do 6.000 dinara po osobi. Preporuka je da se tretman ponovi nakon sedam do 10 dana i da svi članovi porodice pregledaju kosu, kako bi se sprečilo ponovno širenje. Potrebno je oprati posteljinu, kape i četke na temperaturi od najmanje 60 stepeni.

Autor: D.Bošković