Pošli ste na more, a dete vam ima varičele? Evo šta raditi u tim situacijama: Nije naivno! (VIDEO)

Varičela odnosno ovčije boginje, koje drastično obaraju imuni sistem, haraju među decom u predškolskom uzrastu, a kako javljaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, ove godine je zabeleženo veće epidemijsko javljanje ove zarazne bolesti u odnosu na prošlu godinu.

Pedijatar dr Saša Milićević istakao je jutros za TV Pink da inkubacija varičela traje od 7 do 21 dan.

- Nekada može da bude i do 28 dana. To može da bude jako dugo. Ne mora uvek da bude temperatura, ospa nekad aizađe i zbog same temperature, pa tako nekada moramo da sačekamo nekoliko dana da vidimo šta će biti - rekao je doktor.

Ako dete nema visoku temperaturu, može malo da se izlčaže suncu, ali to zaista nije preporučljivo. Dete može napolju i da isprlja ruke, da se češe prljavim rukama, pa da dođe do infekcije. More je problem isto. Sunce može da napravi problem - naveo je doktor.

Dete je najbolje držati u zatvorenoj prostoriji, treba davati tečnosti, i zabaviti ga, dodaje Milićević.

- Deca budu nervozna - dodaje on.

Autor: Dubravka Bošković