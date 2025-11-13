Kolika plata, tolika KAZNA: Najstroži zakon dosad u Srbiji naplaćivaće PAPRENO, najviše do sad

Zakon koji je umnogome intrigirao javnost usled informacija koje su objavljene je Zakon o bezbednosti u saobraćaju. Prekršaji koji su dosad bili 10.000, sada će biti 20.000, a za pojedine "blage prekršaje" u planu su sankcije od čak 50.000 dinara.

Iako trenutno u formi nacrta, očekuje se da bude gotov do kraja ove godine. Kako se ovaj rok bliži, najave o tome kako će pomenute odredbe i nova pravila izgledati sve su konkretnije, a ono što je već sada sigurno - kazne za saobraćajne prekršaje će biti značajno veće.

"Kazne izgubile svrhu propisivanja"

S obzirom na već jasnu svest da kazne za prekršaje moraju biti veće, nije zanemarljiv ni odziv građana koju su imali priliku da daju konkretne predloge za njegovo unapređenje.

Kako je nedavno poručio načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević, pojedine kazne su izgubile svrhu propisivanja, pogotovo one novčane od 3.000 do 5.000 dinara. On je tada iskoristio priliku da najavi nove mere u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju.

- U ovom momentu, mogu da kažem da jeste činjenica da su nam kazne izgubile svrhu propisivanja, pogotovo novčane kazne u fiksnom iznosu koje su od 3 i 5.000 dinara, koje se plate u roku od osam dana. Tako da ćemo svakako kazne za članove 334, 333 i 332a značajno podići. Sada se razmatra mogućnost da te kazne budu u visini od 10.000, 15 i 20.000 dinara - rekao je Lakićević.

Nekorišćenje pojasa i upotreba telefona

- Određeni prekršaji, kao što su prekršaji nekorišćenja sigurnosnog pojasa ili upotreba mobilnog telefona verovatno će preći u sadašnji član koji je 331a u visini od 50.000 dinara. Ali ovo je samo nešto što mogu preliminarno da kažem, ovo je nešto što je izneto pred članove stručne radne grupe - otkrio je načelnik Saobraćajne policije.

Lakićević pojašnjava da su u toku i pregovori sa drugim instancama, uključenim u sistem bezbednosti na putevima.

Povećani iznosi naplate

Kako je predočio, ovo je predlog oko koga postoji konsenzus i sa sudijama i sa većim delom stručne radne grupe.

- I nešto što će sigurno dati rezultat i odvratiti učinioce prekršaja da ponovo učine ove prekršaje. Dakle, prekršaji koji su se do sada kažnjavali sa 3.000 dinara, ubuduće će koštati 10.000. Na primer, slušanje preglasne muzike u vozilu, tako da ne može da čujete ništa oko sebe, ni druge učesnike u saobraćaju. Takođe, kad neko daje migavac da se uključi u vašu traku, jer je u njegovoj traci zaustavljen saobraćaj, onemogućen, a vi mu ne date. To se takođe u praksi retko kažnjava, a trebalo bi. Znači, to će biti umesto 3.000, sad će biti 10.000. Zatim, prekršaji koji su do sada bili 5.000, biće 15.000, kao što je, na primer, nepropisno odstojanje, kad se nekom zalepite za zadnji kraj vozila, ili kad prekoračite brzinu u naselju za 10 do 20 km/h, znači ograničenje je 50, a vi vozite 70 - dodaje načelnik i najavljuje progresivni rast visine kazne.

On je napomenuo da će razlika biti vidna kod mnogih prekršaja.

- Prekršaji, koji su bili 10.000, sada će biti 20.000, kao što je, na primer, prekoračenje brzine u naselju za 20 do 30 km na sat, ili vožnja motora, mopeda ili električnog trotineta bez kacige. Još jedna aktivnost ili predlog - oni koji učine drugi put isti prekršaj, neće moći da plate novčanu kaznu, to jest, neće moći da plate pola kazne u roku od osam dana. A da kad ponove treći put, ili četvrti put, ili više puta prekršaj, dobijaće po 50% uvećanja novčane kazne u fiksnom iznosu - uverava Lakićević, a više pročitajte u odvojenoj vesti.

U planu je i stroža kaznena policika za uživaoce alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Stotine hiljada ljudi godišnje dobije kaznu zbog nekorišćenja pojasa

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije takođe je izjavio juče da će novi radari, koji će biti korišćeni na putevima, osim nepropisne brzine, beležiti i nevezivanje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, a da će vozači i ostali putnici koji krše pravila biti automatski procesuirani.

Stević je rekao da je reč o najmodernijim kamerama koje će biti postavljene na mestima na kojima se prema proceni dešava najčešće krše bezbednosna pravila u saobraćaju.

- Nadamo se da ćemo rasteretiti i naše policajce, da budu na drugim mestima gde je bezbednost potrebnija, a da ovu vrstu prekršaja uklonimo sa naših ulica. Ovi sistemi su se u Republici Srpskoj veoma dobro pokazali, tamo su to crni stubovi, mislim da će takvi biti i kod nas. Vozači neće moći da pretpostave na kom se mestu nalaze kamere - rekao je Stević, a više saznajte u odvojenoj vesti.

On je kazao da se u Srbiji oko 160.000 ljudi sankcioniše godišnje zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i više od 46.000 zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona.

Autor: S.M.