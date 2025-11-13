OGLASIO SE EPS U VEZI SA PLAĆANJEM RAČUNA: Na ovaj način možete ostvariti POPUST

Broj korisnika portala "EPS Uvid u račun" premašio je milion, dok e-račun koristi više od 375.000 građana, saopštila je danas Elektroprivreda Srbije.

Kako je saopšteno, prednosti digitalnih servisa prepoznaje sve veći broj kupaca.

Minja Maksimović iz Barajeva instalirala je aplikaciju i postala je milioniti korisnik ovog savremenog i efikasnog servisa.

Kako je istakla, aplikaciju "EPS Uvid u račun" instalirala je kako ne bi čekala da poštar donese račun.

"Mogu i da vidim koliko sam struje koji mesec potrošila. Tako pratim potrošnju i znam koliko sam potrošila u višoj, a koliko u nižoj tarifi. Sve imam na jednom mestu, na telefonu. Na aplikaciji ima dosta korisnih i zanimljivih podataka", navela je Maksimovićeva.

Ona kaže i da je želela da da svoj doprinos očuvanju životne sredine, kao i da nikada nije ni volela da ide na šaltere.

"Preko aplikacije opredelila sam se da isključivo dobijam elektronski račun za struju. Platim ga do dvadesetog u mesecu i dobijam popust od sedam odsto, što nikako nije mali procenat", rekla je Maksimovićeva.

Prvi korak do popusta od sedam odsto je da kupci izaberu elektronsku dostavu računa, navedeno je u saopštenju.

To mogu da urade na portalu i aplikaciji "EPS Uvid u račun", na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs .

Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu.

Naredni korak je da izmire svoj račun do 20. u mesecu i ostvaruju popust od sedam odsto, koji se iskazuje na narednom računu.

Autor: Iva Besarabić