Vernici pale sveće za mrtve i žive, ali ova jedna menja sve!

Otac Aleksandar Praščević poručio vernicima da jednu sveću upale za zdravlje i spasenje onih koji ih mrze i povređuju, jer se tako štitimo od zla i pronalazimo unutrašnji mir.

Sveštenik Aleksandar Praščević podelio je snažnu poruku o praštanju i unutrašnjem miru koja se brzo proširila društvenim mrežama.

– Kada palite sveće, molim vas da jednu sveću namenite za zdravlje i spasenje onih koji vas mrze, koji vam zavide i koji su vas povredili u životu. Tako se čuvate i štitite od zla, kako onog unutrašnjeg, tako i onog spoljašnjeg – rekao je otac Praščević.

Njegove reči, jednostavne a duboke, podsećaju koliko su molitva, praštanje i mir u srcu važni. Upravo tu počinje istinsko izlečenje duše.

Otac Aleksandar Praščević poznat je po svojim porukama koje dodiruju srca mnogih vernika, a ovaj video-snimak objavljen na njegovom Instagram profilu izazvao je veliki broj reakcija.

– Hvala oče Aleksandre, eto to nisam znala, uradiću to prvom prilikom – navodi se u jednom od komentara.

Poruka sveštenika podseća da molitva nije samo za one koje volimo, već i za one koji su nas ranili, jer tek tada dolazimo do pravog unutrašnjeg mira.

Autor: Dalibor Stankov