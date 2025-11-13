AKTUELNO

Društvo

Vernici pale sveće za mrtve i žive, ali ova jedna menja sve!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Otac Aleksandar Praščević poručio vernicima da jednu sveću upale za zdravlje i spasenje onih koji ih mrze i povređuju, jer se tako štitimo od zla i pronalazimo unutrašnji mir.

Sveštenik Aleksandar Praščević podelio je snažnu poruku o praštanju i unutrašnjem miru koja se brzo proširila društvenim mrežama.

– Kada palite sveće, molim vas da jednu sveću namenite za zdravlje i spasenje onih koji vas mrze, koji vam zavide i koji su vas povredili u životu. Tako se čuvate i štitite od zla, kako onog unutrašnjeg, tako i onog spoljašnjeg – rekao je otac Praščević.

Njegove reči, jednostavne a duboke, podsećaju koliko su molitva, praštanje i mir u srcu važni. Upravo tu počinje istinsko izlečenje duše.

Otac Aleksandar Praščević poznat je po svojim porukama koje dodiruju srca mnogih vernika, a ovaj video-snimak objavljen na njegovom Instagram profilu izazvao je veliki broj reakcija.

– Hvala oče Aleksandre, eto to nisam znala, uradiću to prvom prilikom – navodi se u jednom od komentara.

Poruka sveštenika podseća da molitva nije samo za one koje volimo, već i za one koji su nas ranili, jer tek tada dolazimo do pravog unutrašnjeg mira.

Autor: Dalibor Stankov

#Instagram

#Molitva

#Sveće

#pravoslavlje

#praštanje

#sveštenik aleksandar praščević

#unutrašnji mir

#vera

#vernici

POVEZANE VESTI

Društvo

Da li se u crkvi pali samo jedna sveća za žive i mrtve? Otac Dušan odgovorio na večitu dilemu, a evo gde ih treba stavljati

Extra

Gde se pale sveće za žive, a gde za mrtve: Sveštenik Popović odgovorio na pitanje koje muči vernike

Društvo

Svetlani se UKAZALA SVETA PETKA, a njenoj bliznakinji u snu POSEBAN ŽENSKI GLAS! To im je bila devojčka slava, a onda...

Lifestyle

Da li gasiti bojler pre kupanja? Pitanje posvađalo komšije - konačno se javio električar i sve objasnio

Lifestyle

Najjača molitva koju čitaju pod Ostrogom: Svaki dan izgovarajte ove reči i gledajte kako se vaš život menja

Extra

Molitva Svetom Spiridonu za novac: O njenoj čudotvornoj moći vernici stalno pričaju