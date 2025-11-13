Kreće smrzavanje: Ovog datuma stiže hladan front – Padaće i sneg!

Početkom sledeće nedelje Srbiju zahvata snažan prodor hladnog fronta uz drastičan pad temperature.

Najnovija prognoza pokazuje da već početkom sledeće nedelje dolazi do snažnog prodora hladnog fronta u Srbiju, koji će usloviti naglo zahlađenje i pad temperature.

Krajem ove nedelje očekuje nas neobično toplo vreme, ali od ponedeljka sledi period sve hladnijeg i vrlo nestabilnog vremena. U ponedeljak, 17. novembra, očekuje se naoblačenje uz prolaznu kišu i zahlađenje, tako da bi se već u utorak maksimalna temperatura kretala između 4 i 9 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi najavljuju spuštanje još jednog hladnog fronta, koji bi mogao da uslovi formiranje sekundarnog ciklona nad Jadranom. Od tačnog položaja tog ciklona zavisiće raspodela temperature i količina padavina.

Prema GFS modelu, centar ciklona bi se našao nad južnim Jadranom, što bi gotovo ceo region stavilo u hladan sektor već u četvrtak – tada bi uslova za sneg bilo i u nizijama.

Sa druge strane, ECMWF model predviđa centar bliže srednjem Jadranu, pa bi u tom slučaju dovoljno hladno za sneg bilo samo na zapadu regiona. Istočni predeli bi jače zahladeli tek krajem nedelje, a pitanje je da li bi tada još bilo padavina.

U svakom slučaju, pred nama je nagla promena vremena – od toplih dana do zimskih uslova sa mogućim snegom.

Autor: Dalibor Stankov