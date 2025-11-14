Rastu penzije: Evo koliko iznosi povećanje za samo godinu dana

U prethodnih godinu dana, odnosno od 1. decembra prošle godine, imali smo povećanje penzija od 10,9 odsto, što kumulativno u samo 12 meseci iznosi 24,4 odsto.

Ovu informaciju objavio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović na predstavljanju modela starenja stanovništva za Srbiju.

- To je daleko iznad kumulativne inflacije u ovom periodu, koja je jednocifrena. Sve to govori da je jedan od prioriteta i ove vlade konstantni rast životnog standarda. Na tome ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu - istakao je Stevanović.

Državni sekretar je istakao da je model starenja stanovništva razvijen uz podršku vlade Nemačke i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

- Glavni motiv za izradu ovog modela je obezbeđivanje održivosti penzijskog sistema u dugom roku, kao i sposobnost sistema da obezbedi adekvatan životni status svim korisnicima penzije. Ovaj model predstavlja jako bitan, vredan i transparentan instrument koji će se koristiti u budžetskim procedurama u narednim godinama i učiniće lakšim, dostupnijim i boljim predvidivost budućih socijalnih i penzijskih politika - rekao je Stevanović.

Stručnjak Alen Bučić je izjavio da je penzijski sistem Srbije fiskalno održiv na duži rok i da se očekuje smanjenje budžetskih izdvajanja za finansiranje rashoda za penzije.

On je rekao, predstavljajući model, da će zbog demografskih kretanja udeo prosečne penzije u prosečnoj zaradi ostati relativno stabilan u narednih 20 godina, kao i da će penzije rasti po većoj stopi nego što je stopa rasta potrošackih cena.

