AKTUELNO

Društvo

Rastu penzije: Evo koliko iznosi povećanje za samo godinu dana

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs ||

U prethodnih godinu dana, odnosno od 1. decembra prošle godine, imali smo povećanje penzija od 10,9 odsto, što kumulativno u samo 12 meseci iznosi 24,4 odsto.

Ovu informaciju objavio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović na predstavljanju modela starenja stanovništva za Srbiju.

- To je daleko iznad kumulativne inflacije u ovom periodu, koja je jednocifrena. Sve to govori da je jedan od prioriteta i ove vlade konstantni rast životnog standarda. Na tome ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu - istakao je Stevanović.

Državni sekretar je istakao da je model starenja stanovništva razvijen uz podršku vlade Nemačke i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

- Glavni motiv za izradu ovog modela je obezbeđivanje održivosti penzijskog sistema u dugom roku, kao i sposobnost sistema da obezbedi adekvatan životni status svim korisnicima penzije. Ovaj model predstavlja jako bitan, vredan i transparentan instrument koji će se koristiti u budžetskim procedurama u narednim godinama i učiniće lakšim, dostupnijim i boljim predvidivost budućih socijalnih i penzijskih politika - rekao je Stevanović.

Stručnjak Alen Bučić je izjavio da je penzijski sistem Srbije fiskalno održiv na duži rok i da se očekuje smanjenje budžetskih izdvajanja za finansiranje rashoda za penzije.

On je rekao, predstavljajući model, da će zbog demografskih kretanja udeo prosečne penzije u prosečnoj zaradi ostati relativno stabilan u narednih 20 godina, kao i da će penzije rasti po većoj stopi nego što je stopa rasta potrošackih cena.

Autor: A.A.

#Novac

#Penzija

#Rast

POVEZANE VESTI

Društvo

PENZIONERI, STIŽE POVIŠICA! Poznato kolike će biti penzije nakon uvećanja

Politika

'NAŠI PENZIONERI SU TO ZASLUŽILI' Vučić o uvećanju penzija od 1. decembra: Srećan sam što možemo da povećamo i VIŠE nego što smo planirali (VIDEO)

Društvo

PENZIONERI OBRATITE PAŽNJU: Ako trenutno imate penziju od 30.000 do 45.000 dinara EVO koliko će vam biti uvećanje posle nove godine

Društvo

Stiže novo povećanje penzija pre decembra: Izračunali smo koliku tačno će povišicu imati penzioneri

Društvo

EVO KAKO IZGLEDA POVEĆANJE PENZIJA U BROJKAMA! Detaljna računica mesečnog i godišnjeg uvećanja od 1. decembra - Radosne vesti za naše najstarije građa

Politika

'USPELI SMO DA OČUVAMO I POVEĆAMO ŽIVOTNI STANDARD NAJSTARIJIH GRAĐANA' Mali: Imamo realni rast penzija od 34,9 odsto! (FOTO)