'USPELI SMO DA OČUVAMO I POVEĆAMO ŽIVOTNI STANDARD NAJSTARIJIH GRAĐANA' Mali: Imamo realni rast penzija od 34,9 odsto! (FOTO)

- Od 1. januara 2020. godine penzije u Srbiji su uvećane za 5,4 odsto, a potom su od januara 2021. godine uvećane za 5,9 odsto. U januaru 2022. penzije su porasle za 5,5 odsto, još devet odsto od 1. novembra 2022, potom od 1. januara 2023. godine za 12,1 odsto. Onda su porasle za 5,5 odsto od oktobra 2023. i 14,8 odsto od januara 2024. godine. Sada imamo najnovije povećanje od 10,9 odsto, počev od 1. decembra 2024. godine, napisao je ministar finansija Siniša Mali na društvenoj mreži Instagram.

- Kada pogledamo sva ova povećanja, u periodu 2020-2025. imamo realni rast penzija od 34,9 odsto.

Uprkos svim globalnim izazovima, nestabilnostima i svetskoj ekonomskoj krizi, uspeli smo da očuvamo i povećamo životni standard naših najstarijih sugrađana.

Penzije nikada nisu bile veće, što je još jedno obećanje koje smo ispunili, a mi nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku, da realizujemo velike projekte koje smo započeli i da pobošljavamo kvalitet života naših najstarijih sugrađana. Naš cilj je da do kraja 2027. godine prosečna penzija u Srbiji iznosi 650 evra, i to je cilj i obećanje od koga nećemo i ne smemo odustati - napisao je on na društvenoj mreži Instagram.

