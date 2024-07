Plata veća 20 odsto od inflacije! Ministar Mali saopštio važne vesti: U decembru prosečna zarada 930 evra!

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su od 2021. godine neto zarade u Srbiji porasle 64,9 odsto, dok je istovremeno inflacija kumulativno porasla 37 odsto, što znači, kako je istakao, da je u tom periodu prosečna zarada rasla za 20,1 odsto više od inflacije.

Mali je tako odgovorio na tvrdnje pojedinih opozicionih političara da je inflacija "pojela" plate i dodao je da su u istom periodu penzije rasle 22 odsto više nego što je rasla inflacija.

"Za 20 odsto su nam veće zarade nego što je bila inflacija tokom ovog, najtežeg mogućeg perioda u globalnoj ekonomiji", rekao je Mali gostujući na TV Prva.

On je dodao da je država vodila računa da penzije i plate rastu iznad nivoa inflacije i naveo da je minimalna zarada porasla 14,8 odsto više od rasta inflacije.

Mali je ocenio da to što je prosečna plata u maju prvi put prešla 100.000 dinara pokazuje ispravnost srpske ekonomske politike i najavio da će u decembru, ako se nastavi ovim putem, one preći prosek od 920 do 930 evra.

Podsetio je da je prosečna plata 2012. godine iznosila 329 evra i ponovio da je cilj države da prosek plata do decembra naredne godine bude 1.000 evra.

Mali je naveo i da Srbija danas ima i rekordno visok broj zaposlenih, kao i rekordno nizak procenat nezaposlenih od 9,4 odsto.

Dodao je da je inflacija u maju iznosila 3,8 odsto.

Autor: Dubravka Bošković