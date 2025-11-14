Lepe vesti za vinare: Mesarović najavila dodelu 150 miliona dinara, a evo i kada

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović najavila je da će u ponedeljak biti raspisan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 150 miliona dinara namenjenih vinarima.

Program je usvojen na predlog predsednika Aleksandra Vučića, a sredstva će biti dostupna preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i zadrugama registrovanim u APR-u i upisanim u Vinarski registar.

Mesarovićeva je tokom posete opštini Sečanj istakla da će Ministarstvo privrede posebno podržati žene vinare, uz procenat bespovratnih sredstava od 50 do 60 odsto.

Vlada Srbije je prethodno usvojila Uredbu o podsticaju razvoja prerađivačkih kapaciteta u proizvodnji vina u 2025. godini, sa ciljem da se podstaknu investicije i iskoristi neiskorišćen potencijal vinarstva kao izvozno orijentisane delatnosti.

Autor: D.Bošković