Srbiju očekuje haos na putevima! Hitno se oglasio AMSS: Jedan deo zemlje posebno rizičan

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Vikend je pred nama, a to znači i pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na izlazima ka vikend destinacijama, a zbog gužvi u popodnevnim satima savetuje se dodatno strpljenje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26.g u 17.14 časova, svi putevi u Srbiji su prohodni i nema snega.

U napomeni za Zaječar, AMSS upozorava na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju pet sati, a na Sremskoj Rači dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja, navode iz AMSS-a.

Autor: Dalibor Stankov

