Ovo su NAJOPASNIJA mesta za turiste u Evropi: Evo gde se nalaze najveća žarišta džeparoša

Džeparenje i dalje predstavlja ozbiljan problem u Evropi, a posebno su na udaru popularne turističke destinacije.

Iako se Barselona često povezuje sa ovim problemom, Španija nije na vrhu liste mesta gde se džeparenje najčešće dešava. Stručnjaci za upoređivanje putnog osiguranja iz Quotezone.co.uk objavili su izveštaj koji rangira evropske zemlje po riziku od džeparenja.



Prema podacima iz izveštaja, najrizičnija destinacija je Italija – tačnije, čuvena Rimска Fontana di Trevi, koja je poznata kao mesto gde se često dešavaju krađe.



Iza Italije na listi je Francuska, sa Ajfelovim tornjem u Parizu na vrhu. Više od 800 posetilaca je prijavilo džeparenje kao problem u ovom delu grada, koji je turistima popularan tokom cele godine.

Jedan od turista na TripAdvisor-u savetuje:

– Zbog velikog broja posetilaca, morate paziti na svoje stvari. U prepunim turističkim zonama vrebaju džeparoši, a po ulicama se mogu pojaviti prevaranti koji pokušavaju da vam skrenu pažnju ili vas navedu da učestvujete u brzim „igrama“ koja nisu poštena.

Treće mesto zauzela je Španija.

Naučnici su pripremili izveštaj na osnovu broja pomenutih „džeparenja“ ili „krađa“ na sajtovima sa recenzijama putnika u najpoznatijim evropskim destinacijama, a zatim su to uporedili sa brojem turista koji posete svaku zemlju.

– Naša istraživanja otkrila su iznenađujuće rezultate. Italija ima najviše prijavljenih džepara, dok Francuska i Španija beleže mnogo veći broj turista – rekao je Greg Vilson, osnivač i generalni direktor Quotezone.co.uk.



Rang lista evropskih zemalja po riziku od džeparenja:

Italija

Francuska

Španija

Nemačka

Holandija

Portugal

Turska

Grčka

Poljska

Irska

Autor: D.Bošković