VIKTOR PREDLOŽIO RODITELJIMA DA UZGAJAJU ALPSKE KOZE: Svakoj od njih dao ime, a one mu neplanirano donele prihod

U vremenu kada mnoga sela nestaju, porodica Raković čuva svoje ognjište i tradiciju.

Porodica Raković iz zlatiborskog sela Branešci posvetila se uzgoju umatičenih alpskih koza. Ljiljana Raković, koja je iz Vojvodine stigla na Zlatibor, danas proizvodi koziji sir i neguje tradiciju pravljenja slatke zimnice iz svog rodnog kraja. Zbog ljubavi je ravnicu zamenila planinom, a sada tu ljubav prenosi i na svoj posao, svaka koza ima svoje ime.

- Imamo Milu, Tanju, Jovanu, Zoru, Nikolinu... Sve smo ih zavoleli, cela porodica. Postale su nam kao članovi porodice, kao mala deca. Moj zadatak je da kuvam mleko i sirim, ali pomažem i oko muže i ishrane kad god treba. Kod nas svi sve radimo zajedno - priča Ljiljana Raković.

Najmlađi član porodice, Ognjen, prvi je naučio da muze koze i s ponosom pomaže odraslima u svakodnevnim poslovima.

- Bio sam presrećan kada su koze došle kod nas. Baba Cana me je naučila da muze koze, ona to stvarno odlično zna. Koze same dolaze na mužu, po dve, redosled znaju napamet. Samo im otvorim vrata i one same ulaze - priča Ljiljanin sin Ognjen.

Na istom imanju Rakovići već generacijama čuvaju porodičnu tradiciju i zapise o svom poreklu koje su im ostavili preci.



- Moj pokojni deda voleo je da sakuplja knjige i da zapisuje naše poreklo. Ja sam četvrta generacija na ovom imanju, a moji sinovi su peta. Održali smo život na selu i nastavili da se bavimo poljoprivredom - kaže Petar Raković.

Stariji sin Viktor vidi svoju budućnost upravo u Branešcima. Ideja da počnu da uzgajaju koze potekla je od njega.

- Pomislio sam, zašto da ne probam? Predložio sam roditeljima, i zajedno smo se odlučili za to. Alpske koze nije lako naći, ali smo ih pronašli preko ljudi koji se bave tim poslom. Sada matičimo naše stado i više nećemo kupovati nove, već ćemo sve razvijati iz naših linija - objašnjava Viktor.

U vremenu kada mnoga sela nestaju, porodica Raković čuva svoje ognjište i tradiciju, a vredna Vojvođanka Ljiljana s ponosom kaže da se na planinsku klimu odavno navikla i da Zlatibor sada doživljava kao svoj dom.

Autor: D.Bošković