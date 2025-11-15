TAŠTA I SVEKRVA SE BIJU, MLADA MOKRI PRED GOSTIMA! Bizaran snimak sa svadbe šokirao sve: Lete flaše, cipele, kante i cveće, a onda sledi KULMINACIJA (VIDEO)

Snimak svadbenog veselja postao je viralan na društvenim mrežama zahvaljujući obračunu, navodno svekrve i tašte, gde se tokom komešanja dve starije žene nisu nimalo štedele, a sve je kulminiralo kada se u tuču umešala i mlada.

Iako se u viralnom TikTok snimku navodi da se sve dogodilo kod nas, snimak je nastao pre više godine u jednoj od bivših republika SSSR-a.



Snimak počinje obračunom dve starije žene, za koju se navodi da su svekrva i tašta, koje su se prvo dohvatile rukama, pa su kasnije sevnuli i udarci nogom, pa i gađanje staklenim flašama, kantama, cipelama, gardarobom, a kada je nestalo stvari oko njih, čak i buketima cveća.

Tuča i bizarno ponašanje mlade

Kulminacija je nastupila kada se u sve umešala mlada, navodno na stranu svoje majke, nakon čega je tašta počela da se bije i sa drugim gostima. Na kraju snimka, vidi se kako je pala sa zidića na pod, nakon čega su pritrčale još tri gošće i mlada koje su je tukle čime su stigle dok je ležala na betonu.

Najbizarniji momenat na snimku, ipak je delo mlade, a zbog tuče žena je pao u drugi plan i tek se vidi kada se snimak pogleda nekoliko puta. Naime, ona je već na početku sukoba, podigla venčanicu i počela da mokri dok se oko nje dešavao haos.

Na domaćoj verziji TikToka, viralni snimak se pojavio pre nekoliko dana pod naslovom "Upoznali se i venčali posle dva dana, a familija nije saglasna sa mladima, i onda bum. Zaratile svekrva i tašta".



Ispod objave komentari su se samo nizali. I dok su jedni iznosili svoje zgrožavanje i čuđenje, drugi su se lepo zabavili.

"Bolje na početku to rešiti odmah. Da sam znala, i ja bih svoju, danas bismo bili zajedno", "Tašta jača", "Taj brak će da cveta. Odmah su otvorili svoje karte", "Malo je tužno", "Ma bitno da se mladenci vole", bili su samo neki od komentara sa velikim brojem lajkova.

Od kada se snimak pojavio na mrežama pre tri godine, mnogi su izrazili mišljenje kako verovatno snimak nije pravi već je parodija, mada ima i onih koji su izjavili kako na veseljima često dođe do konzumiranje previše alkohola, te su ponakad, nažalost i ovakve situacije viđene.

Autor: D.Bošković