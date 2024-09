SNIMAK PUCNJAVE U POZNATOM KLUBU: Masa vrišti i beži ka izlazu - Jedna devojka UBIJENA! (VIDEO)

Mlada Antonija Lopez (19) ubijena je u pucnjavi tokom vikenda u klubu kod italijanskog Barija, a sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak sa lica mesta.

Do pucnjave je došlo u noći između subote i nedelje u poznatom klubu u italijanskom gradu Molfeta.

Na snimku se čuju pucnji, pre nego što masa počne da vrišti.

Kako pišu mediji, osumnjičeni Mišel Lavopa (21) otvorio je vatru u noćnom klubu Bahia Beach.

Mladić, sa krivičnim dosijeom, pucao je u 19-godišnju Antoniju Lopez, koja je podlegla povredama, a u pucnjavi su ranjeni i drugi mladi ljudi.

Njegova meta je navodno bio Eugenie Palermiti (20), koji teži da bude šef u klanu Palermiti. On je povređen u pucnjavi zajedno sa još tri osobe.

Klub je zatvoren, a ubistvo devojke ostalo je u senci svađe klanova iz Barija.

Mediji pišu da je Antonija ubijena greškom, a da je njen ujak Ivan Lopez (31) takođe ubijen u zasedi 2021. godine, dok se vraćao kući na skuteru.

Prema istražiteljima, radilo se o obračunu između klana Strišuljo, bliskog Lopezu, i drugih klanova Kaprijati i Parisi-Palermiti.

"Pucao sam i bacio pištolj u more"

Mišel Lavopa, koji je uhapšen zbog sumnje da je pucao u klubu i ubio Antoniju, navodno je priznao zločin.

"To sam bio ja, pucao sam, a onda sam bacio pištolj u more", navodno je rekao nakon hapšenja.

Lavopa je policiji rekao da je sa devojkom i nekim prijateljima otišao u diskoteku "bez ikakve zle namere", ali da je sa sobom poneo pištolj "da bi se odbranio od mogućih napada, što se često dešava u noćnim klubovima Barija".

On je rekao da su on i njegovi prijatelji te noći "primetili prisustvo grupe koju je predvodio Eugenio Palermiti, koja je bila blizu njih" i da su se on i njegovi prijatelji preselili u drugi deo kluba.

Dok su se premeštali, prema verziji uhapšenog, dobijali su "uvrede i pretnje od Palermitijeve grupe". "Tokom svađe on je pokušao da izvuče oružje, što je dovelo do moje reakcije", navodno je rekao Mišel.

Ispaljeno je najmanje šest hitaca.

Lavopa je optužen za ubistvo i pokušaj ubistva, dok se istraga nastavlja.

