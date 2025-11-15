Roditelji pomisle da su boginje, međutim... Opasan 'američki' virus kosi decu u Srbiji

Koksaki virus, u narodu poznat i kao bolest "prljavih ruku" ponovo hara po vrtićima i školama u Srbiji i beleži blagi porast obolevanja kod najmlađih.

BRNU, tačnije, "američki" koksaki virus prisutan je među decom, a kako objašnjava pedijatar doktor Saša Milićević roditelji ga često mešaju sa boginjama.

- On je stalno prisutan među decom, ali nije opasan. Zbog simptomatologije često se meša sa boginjama, zbog promena koji se javljaju na rukama, u ustima, na nogama - kaže Milićević, dodajući da virus prolazi za oko tri do pet dana.

BRNU virus poznatiji kao "američki koksaki virus", prouzrokuje pojavu ospi, te roditelji vrlo lako pomisle da su u pitanju varičele. Na meti su najčešće deca predškolskog uzrasta, te lekari apeluju da je bitno odmah prepoznati simptome, kako se virus ne bi dalje širio u kolektivu.

Šta je "američki koksaki virus"?

BRNU virus izaziva bolest šaka, stopala i usta. Reč je o enterovirusu koji se nalazi u digestivnom traktu. Uzrast koji virus najviše zahvata je predškolski i to decu starosti dve do tri godine.

Kako je ranije govorio pedijatar dr Saša Milićević, u pitanju je takozvani američki virus, a ume da deluje vrlo dramatično. Nakon dva dana, kod dece se uglavnom javljaju ospe, te lekari pojašnjavaju da ih roditelji često pomešaju sa varičelama.

- To je taj "američki virus". Bolest ruku, nogu i usta. To je bolest koja nije opasna i koja prođe sama, ali dosta deluje dramatično i uplaši roditelje pošto se javi ospa koja kasnije pređe u male sitne rane. Ospa se ne pojavi odmah, nego drugog dana, a bolest počinje kao svaki drugi virus. Kreće sa temperaturom, lošim opštim stanjem, curenjem nosa... Roditelji u početku ne mogu da prepoznaju o čemu se tačno radi, pa kada se jave ospe oni pomisle na varičele i ili alergiju - objašnjava pedijatar.

Simptomi koksaki virusa

Inkubacija traje 3 do 5 dana, a od simptoma su prisutni:

temperatura do 38 stepeni

povremena glavobolja

bol u grlu

često odbijanje obroka

kod male dece javlja se i kašasta stolica

drugog ili trećeg dana bolesti javlja se ospa na šakama, stopalima i u ustima, koja liči na plikove

Pedijatar ističe da koksaki virus može da izazove i težu klinički sliku.

- Roditelji mi dovode decu uvereni da su male boginje, a u stvari su zaražena koksaki virusom. Broj zaražene dece kontinuirano raste u poslednje tri godine, ne samo kod nas, već u celom regionu, a zvanične podatke o tome treba da saopšti Batut - rekao je ranijepedijatar Milićević.

Kako je istakao, virus može biti i veoma podmukao.

- Nastani se u telu i spoji se sa ćelijama, koje, bukvalno, razara. U nekim slučajevima može da izazove poremećaj u srčanom ritmu, a ponekad i da dovede do zastoja u radu srca. Obično napada decu sa oslabljenim imunitetom, a najčešće ne daje nikakve simptome. Čak i ako se pojavi neki, tipa poremećaja srčanog ritma, deca to ne znaju da prepoznaju - objasnio je ranije dr Milićević.

S obzirom na to da mališane tokom koksaki virusa boli i svrbi usna duplja, dr Milićević naglašava da im nikako ne treba davati kiselu hranu i piće, jer će to da ih nagriza.

- Limunada ih posebno nagriza. Zato treba biti oprezan i sa hranom i sa voćem, s tim što tečnost moraju uzimati na način koji ih "ne boli". Može jogurt, sok koji nije kiseo, neka neutralna tečnost poput vode - dodaje on.

Kako se prenosi koksaki virus?

Dr Marija Golubović iz Doma zdravlja Savski venac ranije je objasnila da se BRNU virus najčešće klasifikuje kao bolest prljavih ruku, a prenosi se kapljičnim putem.

- Infekcija se lako prenosi preko sekreta iz nosa, pljuvačke i ranica iz usta, prljavih ruku i najviše preko kontaminiranih igračaka - kaže Golubović.

Kako dodaje dr Milićević, decu boli i svrbi usna duplja, pa je oni diraju rukama, a nakon toga uzimaju igračke koje koriste i druga deca i na taj način se bolest širi.

- Zato ako je neko dete bolesno, nikako ne sme da ide u kolektiv kako ne bi zarazilo drugu decu. Vrlo je dobra stvar što retko kad daje komplikacije i uglavnom prolazi samo od sebe, jedino što je mučno deci - pojašnjava pedijatar.

Upozorava da roditelji treba da vode računa pre nego što decu puste u vrtić ili ako imaju u porodici nekog pacijenta ili rođaka, baku ili deku koji imaju neko hronično oboljenje. Iako vakcina ne postoji, dr Milićević ističe da se antitela stvaraju čim deca izađu iz tog perioda.

Kako se leči?

Ipak, lekari navode i da je prednost ovog virusa to što uglavnom prođe "sam od sebe" u roku od 10 dana. Ali, ukoliko se kod deteta pojavi i kašalj, to znači da se aktivirala i neka bakterija.

- Od terapije ne treba nešto posebno davati, osim lekova protiv povišene temperature, dete treba da miruje, izolacija. Ako češanjem dođe do neke infekcije, lekar će dati neku antibiotsku mast, ali to ne treba na svoju ruku, ili ako se pojavi kašalj dodatno, to znači da se aktivirala i neka bakterija. Zato je važno javiti se lekaru kada se javi promena. Inače sve traje do tri do sedam dana i prolazi samo - navodi dr Milićević.

Autor: D.Bošković