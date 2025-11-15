AKTUELNO

GUŽVE NA GRANICAMA: Oglasio se AMSS - automobili na Batrovcima čekaju sat vremena, evo kakvo je stanje na drugim prelazima

Automobili na graničnom prelazu sa Hrvatskom Batrovci na izlaz iz zemlje čekaju sat vremena, a na prelazu Gradina sa Bugarskom autobusi se zadržavaju oko 50 minuta, podaci su granične policije za 17.15 časova.

Auto-moto savez Srbije dodaje da na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim rampama duž autoputeva u Srbiji.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" obavestili su javnost u 17.11 časova da su svi putni pravci u Srbiji, svih prioriteta, prohodni i bez snega.

