PREMA NARODNOM VEROVANJU SUTRA STIŽE ZIMA: Evo i zašto

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra proslavljaju Đurđic,a prema narodnom verovanju, zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom.

Praznik Đurđic posvećen he Obnovljenju hrama Svetog velikomučenika Georgija.

Sveti Georgije je pogubljen 303. godine zato što je, kao Hristov vojnik, odbio poslušnost caru Dioklecijanu, velikom progonitelju hrišćana, kada je izjavio da se ne plaši da umre za svoju veru.

Ovaj svetac je veoma poštovan u našem narodu.

Slavi se dva puta godišnje - 16. novembra po novom kalendaru, kao Đurđic, praznik prenosa moštiju svetitelja u Palestinu i polaganja u velelepni, njemu posvećeni hram, i 6. maja kao Đurđevdan, dan smrti Svetog Georgija, velikomučenika i borca za hrišćanstvo.

U umetnosti se često prikazuje kako ubija zmaja, odnosno aždaju.

Ovog dana praznuje se i prenos moštiju svetog Georgija iz Nikomidije u Lidu Palestinsku, gde je postradao u vreme cara Dioklecijana.

Pre nego što je preminuo, sveti Gergije je zamolio svog slugu da mu telo odnese u Palestinu, odakle mu je bila majka rodom i gde je imao veliko imanje koje je razdao siromasima, a sluga je tako i uradio.

U vreme cara Konstantina Velikog u Lidi su pobožni hrišćani podigli divan hram posvećen svetom Georgiju, a prilikom osvećenja toga hrama u njega su prenete svetiteljeve mošti.

Đurđic je krsna slava brojnih porodica.

Prema narodnom verovanju, zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom.

Autor: Iva Besarabić