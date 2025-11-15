AKTUELNO

POČETKOM NEDELJE PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM U OVOM DELU SRBIJE! Najnovija najava RHMZ: U jednom predelu očekuju se obilne padavine

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ ||

Tokom večeri na severu i zapadu umereno oblačno i suvo, u ostalim krajevima pretežno vedro, najavio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Na istoku Srbije magla smanjuje vidljivost na oko 100 m, dodaju.

U nedelju i ponedeljak temperature oko 20 stepeni
Kako dalje navode u najavi, u nedelju (16.11) retka (izolovana) pojava jutarnje magle, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 18 do 23 °C, samo će na istoku Srbije biti hladnije.

U ponedeljak (17.11.) promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, veći deo dana i dalje toplo uz pojačanje južnog vetra. Uveče vetar u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, najavljuje RHMZ.

Od utorka zahlađenje

Prestanak padavina u Vojvodini se očekuje u utorak (18.11.), u zapadnoj Srbiji u sredu (19.11.), a u ostalim krajevima padaće kiša, koja će na jugu i jugoistoku zemlje biti i obilnija (naročito na području Kosova i Metohije, gde se očekuje i od 50 do 100 mm kiše za 48 h u utorak i sredu).

Sneg se prognozira za brdsko-planinske predele zapadne i jugozapadne Srbije, stoji u najavi RHMZ.

Česta prolazna naoblačenja s kišom očekuju se i u nastavku meseca, dodaju.

Autor: Iva Besarabić

