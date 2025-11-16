DANAS PROLEĆNA TEMPERATURA, PA NEVEROVATAN PREOKRET: Evo kada stižu kiša, grmljavina i jak vetar - Ove predele očekuje i SNEG

U nastavku vikenda nastavlja se stabilno i suvo vreme. Očekuje se uglavnom pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra u dolinama i kotlinama biće maglovita.

Biće veoma toplo, maksimalna temperatura danas biće i do 23 stepena.

Veoma toplo, uz temperature iznad 20 stepeni i u ponedeljak, ali uz naoblačenje. U brdsko-planinskim predelima duvaće jak jugozapadni, a u košavskom području jak jugoistočni vetar.

U toku noći u Vojvodini, u utorak i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na vrlo jak severozapadni.

Temperatura će biti u drastičnom padu, pa će u utorak biti osetno hladnije.

U Vojvodini će padavine prestati, a u ostalim predelima Srbije jaka kiša i obilni pljuskovi.

Veoma obilne padavine očekuju se u jugozapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije, gde će do srede pasti i do 70 litara kiše, što su količine i za mesec dana.

Sreda će doneti prestanak padavina i Beogradu i Šumadiji.

Sreda će biti najhladniji dan u sedmici. Maksimalna tempetatura biće od 5 do 10 stepeni, a na višim planinama južne Srbije padaće sneg.

Od četvrtka toplije, uz promenljivo vreme, a u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

Autor: Iva Besarabić