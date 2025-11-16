AKTUELNO

Društvo

DANAS PROLEĆNA TEMPERATURA, PA NEVEROVATAN PREOKRET: Evo kada stižu kiša, grmljavina i jak vetar - Ove predele očekuje i SNEG

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

U nastavku vikenda nastavlja se stabilno i suvo vreme. Očekuje se uglavnom pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra u dolinama i kotlinama biće maglovita.

Biće veoma toplo, maksimalna temperatura danas biće i do 23 stepena.

Veoma toplo, uz temperature iznad 20 stepeni i u ponedeljak, ali uz naoblačenje. U brdsko-planinskim predelima duvaće jak jugozapadni, a u košavskom području jak jugoistočni vetar.

U toku noći u Vojvodini, u utorak i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na vrlo jak severozapadni.

Temperatura će biti u drastičnom padu, pa će u utorak biti osetno hladnije.

U Vojvodini će padavine prestati, a u ostalim predelima Srbije jaka kiša i obilni pljuskovi.

Veoma obilne padavine očekuju se u jugozapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije, gde će do srede pasti i do 70 litara kiše, što su količine i za mesec dana.

Sreda će doneti prestanak padavina i Beogradu i Šumadiji.

Sreda će biti najhladniji dan u sedmici. Maksimalna tempetatura biće od 5 do 10 stepeni, a na višim planinama južne Srbije padaće sneg.

Od četvrtka toplije, uz promenljivo vreme, a u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

Autor: Iva Besarabić

#Kiša

#Magla

#Sneg

#Temperatura

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

I sunce i oblaci, a moguća je i kiša: Temperatura do 30 STEPENI!

Društvo

I DANAS PRAVA ZIMA, SRBIJA OSVANULA OKOVANA LEDOM! Jutarnja temperatura čak - 6, a popodne nam sledi preokret!

Društvo

USKORO SE SVE MENJA: Stižu pljuskovi, grmljavina, vetar! U ovom delu Srbije već je počelo, pogledajte šta nas čeka narednih dana

Društvo

Vreo dan pred nama: Temperatura do 37 stepeni

Društvo

U BEOGRADU VEĆ 12 STEPENI, DOK JE U OVOM GRADU TEMPERATURA U MINUSU - Danas natprosečno toplo, a evo kad stižu olujni vetar i sneg

Društvo

PLJUSKOVI I GRMLJAVINA DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Upaljen meteo alarm zbog 2 pojave, RHMZ objavio i šta nas čeka naredne sedmice