I DANAS PRAVA ZIMA, SRBIJA OSVANULA OKOVANA LEDOM! Jutarnja temperatura čak - 6, a popodne nam sledi preokret!

U nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka biće maglovito uz nisku oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano.

I u Beogradu ujutro će biti magle uz slab mraz i poledicu usled zaleđivanja mokrih površina, navodi RHMZ.

U nižim delovima grada duže će se zadržavati magla, dok se u višim očekuju i sunčani intervali.

Najniža temperatura biće od -3 do -1 stepen, a najviša od 1 stepen u nižim od 4 stepena u višim delovima grada. Po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima do kraja godine očekuje se maglovito i tmurno vreme uz slab do umeren mraz i poledicu.

Minimalna temperatura u većini mesta biće od -6 do -1 stepeni, lokalno i niže, a dnevna od 2 do 8 stepeni, u maglovitim oblastima oko nule, a u Negotinskoj Krajini do 13 stepeni.

