Nešto se opasno dešava s vremenom: Ovako blag novembar nikako nije dobar znak, evo o čemu se radi

Novembar je mesec tranzicije, kada se priroda usporava i ljudi traže znakove nadolazeće zime

Iako je novembar 2025. doneo neobično blage i sunčane dane, sa temperaturama u rasponu od 15 do 20 stepeni Celzijusa, stari mudraci upozoravaju da preblag novembar može doneti loše posledice za narednu godinu.

Blag novembar - suvo proleće

Meteorolozi objašnjavaju da ovi topli dani ukazuju na anticiklone, koji donose suvo i sunčano vreme, ali i nedostatak padavina, što isušuje tlo i smanjuje nivo podzemnih voda. Ovakvo vreme znači da se priroda ne odmara dovoljno, a blaga zima može dovesti do suvih proleća.

Za vrtlare, topli novembar je blagoslov jer vam omogućava da radite u bašti bez hladnoće, ali izazov jer mraz može doći iznenada.

Iako je sunčano vreme prijatno, stara izreka "novembar topao i svetao, mali blagoslov za narednu godinu" podseća nas da je prirodi potrebna ravnoteža. Zima koja je suviše blaga može negativno uticati na biljke, prinose i plodnost zemljišta.

Autor: D.Bošković