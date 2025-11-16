AKTUELNO

Društvo

Nešto se opasno dešava s vremenom: Ovako blag novembar nikako nije dobar znak, evo o čemu se radi

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/ana paunković ||

Novembar je mesec tranzicije, kada se priroda usporava i ljudi traže znakove nadolazeće zime

Iako je novembar 2025. doneo neobično blage i sunčane dane, sa temperaturama u rasponu od 15 do 20 stepeni Celzijusa, stari mudraci upozoravaju da preblag novembar može doneti loše posledice za narednu godinu.

Blag novembar - suvo proleće

Meteorolozi objašnjavaju da ovi topli dani ukazuju na anticiklone, koji donose suvo i sunčano vreme, ali i nedostatak padavina, što isušuje tlo i smanjuje nivo podzemnih voda. Ovakvo vreme znači da se priroda ne odmara dovoljno, a blaga zima može dovesti do suvih proleća.

Za vrtlare, topli novembar je blagoslov jer vam omogućava da radite u bašti bez hladnoće, ali izazov jer mraz može doći iznenada.

Iako je sunčano vreme prijatno, stara izreka "novembar topao i svetao, mali blagoslov za narednu godinu" podseća nas da je prirodi potrebna ravnoteža. Zima koja je suviše blaga može negativno uticati na biljke, prinose i plodnost zemljišta.

Autor: D.Bošković

#Vreme

#Znak

#blag novembar

#nešto

#opasno

POVEZANE VESTI

Lifestyle

VELIKI MESEČNI HOROSKOP ZA NOVEMBAR: Dolazi period dramatičnih promena, evo koji znaci će doživeti preobražaj

Horoskop

Za ova 2 znaka novembar donosi ludačku sreću: Imaće više novca nego ikad, a dolazi i nova ljubav

Horoskop

Astro prognoza za 13. novembar: Blizanci završavaju započeto, Škorpije biraju izazov, a vi?

Hronika

ODLOŽENO SUĐENJE ALIJI BALIJAGIĆU: Veštak nije došao u sud, novo ročište dvostrukom ubici zakazano za 17. novembar

Horoskop

Vaš horoskopski znak već ima izabranog DOŽIVOTNOG PARTNERA: Evo o kome se radi i zašto vas sudbina spaja

Košarka

ŠTA SE DEŠAVA SA BOGDANOM BOGDANOVIĆEM? Problemi se nastavljaju, ovako nešto niko nije očekivao