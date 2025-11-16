Ako ste upravo popili čašu vina ili kriglu piva, ovoliko tačno vremena treba da prođe DA BISTE SELI ZA VOLAN: Važno upozorenje vozačima u Srbiji

Agencija za bezbednost saobraćaja stalno upućuje apele građanima Srbije, pogotovu onim mlađim, a jedan takav u vezi sa alkoholom izazvao je mnogo pažnje.

Oni su upozorili sve vozače da za volan nikako ne sedaju u alkoholisanom stanju..

Koliko je potrebno da telo apsorbuje alkohol

Iz Agencije su objasnili i da telo apsorbuje 8 grama alkohola za sat vremena, te da bi za 100 ml vina, u kojem ima 12 odsto alkohola, ili kriglu piva od 275 ml, u kojoj ima 5 odsto alkohola, za apsorpciju alkohola bilo potrebno 90 minuta.

Ovaj podatak je veoma koristan i nekome bi mogao da spasi život!

10-15 minuta potrebno je za apsorpciju 50 odsto alkohola

30 minuta potrebno je za apsorpciju 66 odsto alkohola

60-70 minuta potrebno je za apsorpciju 95 odsto alkohola

90 minuta potrebno je za apsorpciju 100 odsto alkohola

Znači, ako sada popijete jednu čašu vina ili kriglu piva, alkohol vam uđe u krvotok tek posle sat i po, ali nakon prvog gutljaja alkohola nikako ne smete da sednete za volan, objasnila je za Blic doktorka Biserka Obradović.

Ona je dodala i da se jedna jedinica alkohola, krigla piva, čašica žestine ili pak čaša vina, u jetri metaboliše od 90 minuta do 24 sata, a da čovek nikada ne popije samo jedno piće.

Koliko se alkohol zadržava u organizmu

- Alkohola u organizmu ima od 6h do 72h, u urinu od 12h do 24h, u krvi do 12, a u dahu do 24 sata - rekla je doktorka Obradović dodajući da za volan treba sesti tek kada alkohol nestane iz organizma.

Koliko alkohola ima u organizmu, priča naša sagovornica, zavisi od:

Količine unetog alkohola

Od vremena za koje je alkohol unet, tačnije kojom brzinom se pilo

Za koje vreme se alkohol izbacuje iz organizma (na primer, ako je čovek krupniji, ima veću telesnu težinu bolje podnosi alkohol)

Autor: D.Bošković