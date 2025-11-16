Đake od 1. januara čekaju stroža pravila u školama: Imaće ukupno 5 raspusta, detaljni kalendar

Zimski raspust počinje 30. decembra i traje gotovo tri nedelje, sve do 19. januara

Đaci su nedavno imali kratak predah od školskih obaveza, jer su od 8. do 11. novembra bili na prvom mini raspustu kada je ova školska godina u pitanju. I dok su trenutno u školskim klupama, uskoro ih, odnosno, od 1. januara, čekaju novi rapusti, čak četiri, ali i stroža pravila koja su nedavno uvedena i koja će i od iduće godine morati strogo da se poštuju.

Veliki zimski raspust počinje tako, a prema novom školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, 30. decembra i trajaće gotovo tri nedelje, sve do 19. januara. Zvanično neradni dani uključuju 1. i 2. januar (Nova godina).

Drugo polugodište počinje 19. januara, ali se đaci neće dugo zadržati u klupama. Nakon samo četiri sedmice nastave sledi novi predah za Dan državnosti. Sretenjski raspust traje od 14. do 22. februara, a povratak u školu je 23. februara. Državni praznik Sretenje obuhvata 15, 16. i 17. februar.

Prolećni odmor, za razliku od nekih prethodnih godina, neće spojiti Uskrs i Prvi maj.

Uskršnji raspust trajaće od 10. do 14. aprila, obuhvatajući četiri neradna dana zbog praznika (10, 11, 12. i 13. april). Nakon ove pauze, đaci se vraćaju na nastavu, a kratka pauza sledi ponovo za Prvi maj.

Neradni dani su 1. i 2. maj, s tim da je 3. maj nedelja, pa će đaci i roditelji praktično imati tri slobodna dana za produženi vikend.

Prema kalendaru, mart je jedini mesec u drugom polugodištu u kojem učenici neće imati zvaničnu pauzu.



Školska godina se završava u različito vreme za đake:

- Završni razredi osnovnih škola: nastava se završava u petak, 29. maja.

- Ostali osnovci: letnji raspust počinje u petak, 12. juna.

- Veliki maturanti (gimnazije): nastava se završava u petak, 22. maja.

- Završni razredi srednjih stručnih škola (trogodišnje i četvorogodišnje): nastava se završava u petak, 29. maja.

- Ostali srednjoškolci: raspust počinje u petak, 19. juna.

Stroža pravila i novine u školskom sistemu

Što se tiče strožih pravila, u drugom polugodištu nastavlja se primena izmenjenih zakonskih rešenja koja su uvedena u cilju jačanja discipline i nulte tolerancije na nasilje.

Jedna od najznačajnijih novina, već u primeni od početka školske godine, jeste ta da se vladanje učenika, počevši od petog razreda osnovne škole, ocenjuje brojčano i da ta ocena na kraju godine ulazi u prosek.

Đaci i učiteljica u učionici

Novine u školskom sistemu od 1. januara Foto: Shutterstock

Pored toga, propisana su i stroža pravila o broju neopravdanih izostanaka, pa učenik ne može biti neocenjen ukoliko je prisustvovao polovini časova nastave u toku školske godine. Nastavlja se i primena jasnih procedura i protokola za postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja.

Dodatno, u kalendar je uvrštena i Nedelja sećanja i zajedništva, posvećena obeležavanju sećanja na tragične događaje iz maja 2023. godine, čiji je cilj jačanje pozitivnih vrednosti u obrazovnom sistemu.

Autor: D.Bošković