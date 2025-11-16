Ko sve ima pravo da nasledi penziju? Mnogi ne znaju da ih čeka 100 odsto primanja, uslovi su jednostavni

Da bi penzija bila ostvarena, porodica mora podneti zahtev i ispuniti propisane kriterijume.

Pitanje ko može da nasledi porodičnu penziju jedno je od najčešćih među građanima, a uslovi za ostvarivanje ovog prava jasno su određeni zakonom.

Pravo na porodičnu penziju postoji ako je preminuli ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju, odnosno ako je imao najmanje pet godina staža osiguranja. Izuzetak su slučajevi smrti prouzrokovane povredom na radu ili profesionalnom bolešću - tada porodica može ostvariti pravo bez obzira na dužinu radnog staža.

Da bi penzija bila ostvarena, porodica mora podneti zahtev i ispuniti propisane kriterijume koji se odnose na godine starosti, radnu sposobnost, izdržavanje od strane preminulog, kao i status školovanja kada je reč o deci.

Ko ima pravo na porodičnu penziju?

Supružnici i vanbračni partneri mogu naslediti penziju, pod uslovom da je brak ili zajednica trajala najmanje tri godine, ili da postoji zajedničko dete. Vanbračna zajednica se utvrđuje u sudskom postupku. Udovica pravo stiče sa navršene 53 godine, a udovac sa 58 godina, osim ako su potpuno nesposobni za rad - u tom slučaju godine nisu uslov.

Ako supružnici brinu o zajedničkom detetu koje takođe ostvaruje pravo na porodičnu penziju, mogu je koristiti i pre navedenih godina. Isto važi i za razvedene supružnike ukoliko imaju sudsku odluku o izdržavanju.

Deca mogu naslediti penziju do 15. godine života, bez obzira na to da li se školuju. Ako pohađaju srednju školu, pravo traje do 20. godine, a tokom studija do 26. godine. U slučaju prekida školovanja zbog bolesti ili služenja vojnog roka, pravo se može produžiti najduže do 27. godine.

Deca sa invaliditetom ostvaruju pravo sve dok traje njihova nesposobnost za samostalan život i rad.

Koliki je iznos porodične penzije?

Iznos porodične penzije zavisi od broja članova koji je koriste:

- jedan korisnik prima 70% iznosa penzije preminulog,

- dva korisnika 80%,

- tri 90%,

- četiri ili više korisnika ostvaruju puni iznos.

Deci koja su ostala bez oba roditelja pripada jedinstvena porodična penzija po oba osnova, ali do maksimalnog limita određenog zakonom.

Nasleđivanje inostrane penzije

Porodična penzija može se naslediti i iz inostranstva, ali o tome odlučuje država u kojoj je preminuli radio ili ostvario staž, uključujući i zemlje nekadašnje Jugoslavije.

Autor: D.Bošković