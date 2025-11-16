AKTUELNO

NARODNA VEROVANJA: Kakva nas zima čeka ako je VEDRO na Đurđic

Izvor: Novosti, Foto: Wikipedia.org ||

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Đurđic, praznik posvećen prenosu moštiju Svetog Đorđa iz Nikomidije (današnji Izmir) u Lidu, što je bilo ispunjenje njegove poslednje želje.

U narodu postoji verovanje da sa Đurđicom dolazi zima a sa Đurđevdanom (6. maja) odlazi.


Takođe, veruje se da vremenske prilike na ovaj dan mogu da ukažu kakva će biti predstojeća zima, ali i cela godina.

Prema narodnom verovanju, od 16. novembra, pa sve do 24. novembra vremenske prilike ukazaće nam na to kakva će biti predstojeća zima.

Ako dani budu magloviti, zima će biti promenljiva i maglovita, a ako bude vedro zima će biti oštra sa dosta mraza!

Ova verovanja se nekada poklapaju sa naukom, a nekada ne, kažu meteorolozi.

Autor: D.Bošković

