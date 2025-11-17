Kamioni na Batrovcima čekaju tri sata, na prelazu Gradina 90 minuta

Prema informacijama Uprave granične policije u 5.15 sati, zadržavanje za teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci je tri sata na izlazu iz Srbije.

Na prelazu Gradina, takođe na izlazu, zadržavanje je 90 minuta, a sat vremena na prelazu Kelebija, takođe na izlazu iz zemlje, saopštio je Auto-moto savez Srbije.



Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

