Omiljeni mjuzikl za decu i odrasle 'Pepeljuga' ne prestaje da OBARA REKORDE: Teatar Odeon ponovo je ispunjen do poslednjeg mesta, publika oduševljena

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mjuzikl ''Pepeljuga'' u Teatru Odeon i dalje je najtraženiji naslov repertoara. Svaki objavljeni termin se odmah popuni, a interesovanje ne opada ni među najmlađima, ali ni među roditeljima.

Omiljeni mjuzikl za decu i odrasle ''Pepeljuga'' ne prestaje da obara rekorde. Zbog ogromnog interesovanja za ovaj mjuzikl se uvek traži mesto više, a na blagajnama Teatra Odeon karte su rasprodate nedeljama unapred.

Oduševljena publika nagradila je glumačku i autorsku ekipu gromoglasnim aplauzom, a ekipi TV Pink otkrila je po čemu je ''Pepeljuga'' toliko posebna:

Jako mi se svidela. Posebno kada su delili pozivnice za bal.
Svideo mi se kada su padali baloni.

Foto: TV Pink Printscreen

Kada je Pepeljuga dobila cipelicu.
Najviše mi se svidelo kada je princ oženio Pepeljugu.
Naravno da mi se predstava svidela, najspektakularnije mi je zajedničko pevanje, kada na scenu izađu svi glumci.

Foto: TV Pink Printscreen

Uz muziku koju svi znaju i rado pevaju, kao i humor koji osvaja publiku svih generacija mjuzikl ''Pepeljuga'' još jednom je potvrdio svoju popularnost.

U veoma kratkom roku ova bajkovita adaptacija vinula se u sam vrh najgledanijih mjuzikala, pa je jasno da će i naredna sezona Teatra Odeon biti u znaku njenog uspeha.

Autor: Pink.rs

