NA DRUMOVIMA SRBIJE ZA SAMO 7 DANA POGINULO 7 LJUDI! Juče obeležen Svetski dan stradalih u saobraćaju: Naše porodice su uništene, a broj žrtava raste!

Udruženje roditelja stradale dece u saobraćaju oglasili su se za medije povodom Svetskog dana i apelovali još jednom na sve vozače da voze pažljivo i po propisima

Svetki dan stradalih u saobraćaju obeležen je juče, a Srbija je ponovo u crnom, s obzirom na to da tragedije na putevima ne prestaju, a broj žrtava raste uprkos apelima. Prema poslednjim javno dostupnim podacima, tokom sedmodnevne akcije zabeleženo je čak 619 saobraćajnih nesreća, u kojima je život izgubilo čak 7 ljudi.

Policija je u tom periodu kontrolisala desetine hiljada vozača, a otkriveno je i veliki broj prekršaja, o čemu je posebno bilo reči upravo nakon obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, dana kada se podsećamo svih stradalih na drumovima.

- Imajući u vidu da je od početka godine na našim putevima život izgubilo čak 425 lica, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, da prilagode vožnju uslovima i stanju puta kako bi odgovornim ponašanjem doprineli smanjenju stradanja - poručuju iz policije.

Porodice u bolu ne odustaju od pravde

Statistika, ipak, nije samo broj, iza svakog broja stoje sudbine stradalih i njihovih bližnjih koji svake godine ovaj dan iznova proživljavaju isti onaj kada im je poginuo neko blizak.

Majka jednog od stradalih, Marta Mićić, čiji je sin Dušan tragično poginuo u saobraćajnoj nesreći 2019. godine, oglasila se za Kurir i uputila potresnu poruku kada se osvrnula na tugu koju vuče već šest godina, ali i crne brojke.

- Juče je bio Svetski dan stradalih u saobraćaju, a kod nas ništa novo, svake godine broj poginulih i povređenih raste, nažalost. Mi roditelji stradale dece smo dali sve od sebe da utičemo, podignemo svest i naš glas, ali se ide iz situacije u situaciju, brzo se informacije preklapaju nažalost novim dešavanjima - rekla je Marta za Kurir.

Kako ističe, ona kao majka čije je dete poginulo moli da se postupci kada se radi o stradaloj deci maksimalno brzo rešavaju.

- Naše porodice su svakako uništene, bez dece. Članovi porodica, prijatelji, kumovi, svi trpe bol i gubitak, ali ja ne odustajem u borbi za pravdu svog deteta, ne želim da druga deca stradaju i verujem u hrabre ljude da će opravdati svoja zvanja i pravdu doneti gde treba, a nama dati malu utehu za dalje - zaključila je Marta i još jednom podsetila da je juče obeležen Svetski dan stradalih u saobraćaju, podižući svest o tome da brojka i dalje raste.

"Poštujte zakon, nikada ne znate čija porodica može biti zavijena u crno"

Udruženje roditelja stradale dece u saobraćaju oglasili su se za medije povodom Svetskog dana i apelovali još jednom na sve vozače da voze pažljivo i po propisima. Takođe, podsetili su i na to koliko se ljudi ne vrati kući jer život izgubi u saobraćajnoj nesreći.

- Iskoristili bismo ovaj dan da ponovo apelujemo na sve vozače da voze pažljivo i da voze po propisima, a sada će zakon biti još oštriji. Isto tako, voleli bismo da podsetimo nadležne organe na naše mnogobrojne slučajeve koji godinama čekaju da dobiju epilog. Nažalost, mnogi roditelji koji su sahranili decu godinama čekaju da se podigne optužnica protiv nesavesnih vozača koji su prouzrokovali saobraćajnu nesreću u kojima su oni stradali - rekli su iz Udruženja roditelja stradale dece u saobraćaju.

Prema njihovim rečima, oni već nekoliko godina sarađuje sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, a roditelji stradale dece odlaze redovno na aktivnosti koje organizuje Agencija.

- Kroz razgovor se trude da podignu svest vozačima i ukazuju na bol ljudi čiju su najmiliji izgubili život zbog nečije nepažnje. Jedna od akcija koja se organizuje jeste simulacija saobraćajne nesreće i pojedini roditelji su se usudili da sednu u taj automobil. Na taj način delimično su osetili udarce i potrese koji se događaju u toku saobraćajne nesreće. Nekim roditeljima je bilo još teže jer su delimično videli kroz šta je njihovo dete prolazilo i u kakvim je mukama umiralo - objasnili su roditelji ovog Udruženja.

Njihova poruka vozačima bila je da poštuju zakon i propise jer, kako naglašavaju, nikada se ne zna čija porodica može biti zavijena u crno.

Autor: D.Bošković