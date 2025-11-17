Ovaj običaj za Aranđelovdan iznenadio i popa: Evo šta je poručio svojim parohijanima

Iznenađen običajem koji praktikuju domaćini koji slave Svetog arhangela Mihaila, sveštenik Crkvene opštine Tekeriš uputio im je važno pismo s molbom.

Kako se navodi u objavi, sveštenik je sveteći vodicu u kućama koje slave ovog sveca (21. novembar), saznao da za slavu ne pripremaju žito!

To, međutim, nije običaj samo u lozničkom kraju, Rađevini i Mačvi, već i u drugim mestima Srbije. Izostavljaju žito na slavskoj trpezi za Svetog arhangela Mihaila tvrdeći da je "on živi svetac".

Obraćanje sveštenika Crkvene opštine Tekeriš svojim parohijanima biće korisno i drugima. Evo šta im je napisao.

"Obilazeći vaše domove za predstojeću slavu - Svetog arhangela Mihaila, saznao sam da je običaj u našoj parohiji da se slavsko žito za Aranđelovdan ne priprema i, samim tim, ne donosi u hram na dan slave da se osveti i prelije vinom.

Iako je takav običaj neispravan, ne bih nikoga prekorevao već bih vas sa bratskom ljubavlju molio da razmislite o tome da upravo Vi budete oni koji će započeti poštovanje "novog" običaja u Vašim domovima i od kojih će Vaši potomci naslediti novi običaj - dolazak na Svetu Liturgiju na dan slave i donošenje slavskih darova u hram.

Jasno mi je da je običaj nepripremanja žita na praznik Svetog arhangela Mihaila nasleđen i, kao takav, za Vas predstavlja jaku i značajnu vezu sa Vašim precima jer su i oni tako činili, a sam dan Vaše krsne slave budi najlepša sećanja na Vaše najmilije. Isto tako, želim da Vas uputim da se slavsko žito i priprema u slavu i čast onih od kojih smo slavu nasledili. Reči molitve za osvećenje koljiva kažu: "...jer sluge tvoje (domaćini) prineše ovo (koljivo) u slavu Tvoju (Božiju) i u čast Svetoga (Mihaila, Nikole, Jovana, Ilije,...) i u SPOMEN ONIH KOJI PREMINUŠE u blagočestivoj veri...".

Mi se, dakle, molitveno sećamo naših predaka kuvanjem i prinošenjem slavskog žita.

Često čujemo da je Sveti Arhangel Mihailo živ svetac i da se, kao takvom, ne prinosi slavsko žito. Isto se govori i za Sv. arh Gavrila i Sv. proroka Iliju. To bi bio pogrešan argument jer u našoj veri, znajte - svaki svetac je živ pred licem Božijim, kao i svaki naš predak pojedinačno. Nisu Sv. arhangeli Mihailo i Gavrilo i Sv. prorok Ilija živi, a ostali Sveti "mrtvi". Ne! Naša vera je vera živih jer su svi živi u Gospodu - mi u ovom životu, a naši preci i Svetitelji u budućem.

Uostalom, hram u Tekerišu je posvećen Svetom proroku Iliji i mogli ste se uveriti da su slavki kolač i žito prisluženi i osvećeni i taj momenat označava početak obeležavanja naše hramovne slave.

Opet kažem - nikoga ne želim da prekorevam i time činim da se neko oseća loše zbog onoga što je ranije bilo, ali želim da kažem i želim da dam svoj sveštenički blagoslov da se ubuduće ovako čini, a sve sa molitvom da će se moja reč čuti".

Autor: D.Bošković