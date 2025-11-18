VOZAČI, DANAS JE OPREZ NEOPHODAN: Upućen poseban apel za OVE deonice zbog bezbednosti

Jesen je jedan od opasnijih perioda u godini kada povremeno jači pljuskovi otežavaju vidljivost i smanjuju preglednost a nagle promene vremena i prelaz na teže uslove vožnje zahtevaju brzo prilagođavanje vozača.

Na putevima u pojedinim planinskim predelima centralne, južne i jugozapadne Srbije moguće su slabe snežne padavine sa temperaturom oko nultog podeljka što može stvoriti opasnost od poledice, upozoravaju iz AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

"Putevi Srbije" napominju da vozači voze opreznije kod Zaječara zbog sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima - najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na teretnim terminalima (TMV), na izlazu iz Srbije, teretnjaci čekaju na graničnom prelazu Horgoš 90 minuta, Kelebiji 120 minuta, Batrovcima i Šidu po 180 minuta i Sremskoj Rači 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: Marija Radić