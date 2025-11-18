AKTUELNO

Društvo

VOZAČI, DANAS JE OPREZ NEOPHODAN: Upućen poseban apel za OVE deonice zbog bezbednosti

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ ||

Jesen je jedan od opasnijih perioda u godini kada povremeno jači pljuskovi otežavaju vidljivost i smanjuju preglednost a nagle promene vremena i prelaz na teže uslove vožnje zahtevaju brzo prilagođavanje vozača.

Na putevima u pojedinim planinskim predelima centralne, južne i jugozapadne Srbije moguće su slabe snežne padavine sa temperaturom oko nultog podeljka što može stvoriti opasnost od poledice, upozoravaju iz AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

"Putevi Srbije" napominju da vozači voze opreznije kod Zaječara zbog sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima - najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

pročitajte još

NAORUŽANI RAZBOJNIK PRIŠAO KOMBIJU I NAREDIO OBEZBEĐENJU DA KRENE: Mladen Mijatović se oglasio i otkrio najnovije detalje pljačke kod Novog Pazara (VI

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na teretnim terminalima (TMV), na izlazu iz Srbije, teretnjaci čekaju na graničnom prelazu Horgoš 90 minuta, Kelebiji 120 minuta, Batrovcima i Šidu po 180 minuta i Sremskoj Rači 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

pročitajte još

PRAVO ZIMSKO VREME NAM STIŽE, A OVOG DATUMA PAŠĆE SNEG U CELOJ SRBIJI: Šokantna prognoza Ivana Ristića do kraja meseca, mnogima se neće svideti

Autor: Marija Radić

#AMSS

#Beograd

#Srbija

#Upozorenje

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

VOZAČI, PAŽNJA: Potreban dodatni oprez zbog mogućih pljuskova i smanjene vidljivosti

Društvo

AMSS UPOZORAVA: Teži uslovi vožnje zbog promene vremena

Društvo

NEOPHODAN OPREZ! Magla smanjuje vidljivost, mokri kolovozi otežavaju vožnju

Društvo

VOZAČI, OPREZ! AMSS upozorava da je vožnja otežana zbog dve pojave

Društvo

Vozači, oprezno! Stiglo posebno upozorenje zbog strašnog nevremena u Srbiji

Beograd

TUČE GRAD, KIŠA LIJE KAO IZ KABLA! Strašno nevreme pogodilo Beograd