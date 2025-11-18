OGLASIO SE MUP ZBOG NEVREMENA! Vožnja na mokrom kolovozu ne prašta greške, budite oprezni (FOTO)

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas danas počinje zahlađenje praćeno kišom koja će u pojedinim regijama biti obilna. MUP Srbije je zbog toga objavio upozorenje.
Kako piše na Instagram stranici MUP-a, takvi uslovi produžavaju zaustavni put i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda.
Ove 4 stvari ključne
- Usporite vožnju
- Držite veće odstojanje
- Ne krećite na put bez zimskih guma
- Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake
"Vožnja na mokrom kolovozu ne prašta greške. Budite oprezni", napomenuli su.
Upozorenje RHMZ: Velika količina padavina danas i sutra
Kako piše na sajtu RHMZ-a, na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mm kiše za 48 sati, a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48 sati.
Na severu Vojvodine ujutro prestanak padavina, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, koja će u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.
Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slablјenju. Najviša temperatura od 7 do 12 stepeni.
Autor: Jovana Nerić