OGLASIO SE MUP ZBOG NEVREMENA! Vožnja na mokrom kolovozu ne prašta greške, budite oprezni (FOTO)

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas danas počinje zahlađenje praćeno kišom koja će u pojedinim regijama biti obilna. MUP Srbije je zbog toga objavio upozorenje.

Kako piše na Instagram stranici MUP-a, takvi uslovi produžavaju zaustavni put i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda.

Ove 4 stvari ključne

- Usporite vožnju

- Držite veće odstojanje

- Ne krećite na put bez zimskih guma

- Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake

"Vožnja na mokrom kolovozu ne prašta greške. Budite oprezni", napomenuli su.

Upozorenje RHMZ: Velika količina padavina danas i sutra

Kako piše na sajtu RHMZ-a, na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mm kiše za 48 sati, a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48 sati.

Na severu Vojvodine ujutro prestanak padavina, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, koja će u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slablјenju. Najviša temperatura od 7 do 12 stepeni.

Autor: Jovana Nerić