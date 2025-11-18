BROJ TRANSPLANTACIJA U SRBIJI PORASTAO OVE GODINE Urađene 72 operacije više, a evo koliko porodica je dalo saglasnost za doniranje organa!

U Srbiji je tokom prošle godine urađeno svega 30 transplantacija, što nas i dalje stavlja na svetsko začelje po broju takvih operacija. Ove godine primećen je porast broja transplantacija.

Od početka ove godine urađene su 102 transplantacije, što je za 72 operacije više nego prethodne godine. Tokom ovog perioda, 20 porodica je dalo saglasnost za doniranje organa, dok je 15 porodica to odbilo. I pored povećanja, oko 1.800 pacijenata i dalje čeka svoj organ.

"Od 102 transplantacije, 63 su bile transplantacije kadaveričnih organa, a 39 rožnjača ili tkiva. Prošle godine smo imali samo 30 transplantacija kadaveričnih organa, tako da je to značajan porast. Verovatno će se taj broj još povećati do kraja godine. Potreban je sistemski pristup kako bismo broj transplantacija dodatno povećali i spasavali živote ljudi", kaže Biljana Vasković iz udruženja "Donorstvo je herojstvo".

Ističe da Srbija ima veliki potencijal u broju donor bolnica - čak 38. Povećanje broja transplantacija je rezultat entuzijazma i volje određenih pojedinaca u tim bolnicama, kaže ona i navodi da bismo maksimalno iskoristili šanse, sve donor bolnice moraju da utvrđuju moždane smrti i poštuju procedure i protokole u radu sa potencijalnim donorima i porodicama.

"Potrebno je hitno usvojiti zakonske izmene kako bi građani mogli da izraze svoju volju da budu donor, što olakšava porodicama donošenje odluka u traumatičnim trenucima. U zemljama sa stabilnim sistemima, volja donora može da se evidentira u jedinstvenom registru, što porodicama pruža utehu", objašnjava Vasković.

Trenutno građani nemaju mogućnost da direktno izraze svoju volju, već odluku donosi porodica preminulog.

"To je veliki teret u tako teškom trenutku, ali 60 odsto porodica ove godine je dalo saglasnost za doniranje. U zemljama sa uspešnim sistemima taj procenat je oko 80 odsto", ističe Vasković.

Naglašava da sistem mora biti otvoren i transparentan, a edukacija građana ključna. Potrebno je proširiti mogućnost davanja saglasnosti i na žive donore, uključujući članove šire porodice.

"Ovo može spasiti više života i poboljšati dostupnost transplantacija“, zaključuje Vasković.

Podsetimo, od početka godine urađene su 102 transplantacije, što je porast u odnosu na prethodnu godinu, ali još uvek 1.800 pacijenata čeka svoj organ. Udruženja i stručnjaci nadaju se da će povećanjem svesti i zakonodavnim promenama broj transplantacija nastaviti da raste.

Autor: Jovana Nerić