OVO SU ŽENE KOJE SU BRUTALNO UBILE SOPSTVENE MAJKE: Tri monstruozna zločina koja su potresla celu Srbiju ove godine! (FOTO)

U poslednjih šest godina bilo je najmanje pet takvih slučajeva, ali ono što unosi jezu jeste da su se tri gododila tokom ove godine.

Jeziv zločin u Novom Beogradu, za koji je šira javnost čula 25. novembra u večernjim satima, potresao je mnoge. Mirjana A. (37) ubila je svoju majku Zoricu (64). Ona nije jedina koja je oduzela život majci. U poslednjih šest godina bilo je najmanje pet takvih slučajeva, ali ono što unosi jezu jeste da su se tri gododila tokom ove godine.

Mirjana je, nakon hapšenja, smeštena na kliniku, gde će da bude dok se ne utvrdi šta se tačno dogodilo. Od njenog hapšenja neprestano se pojavljuju nove informacije o slučaju. Prizor u samom stanu u kom su živele majka i ćerka bio je jeziv. Policija je tamo zatekla ženu sa povredom u predleu čela, a nedostajao je deo kose i kože. Pronađene su krvave letve, pa se pretpostavlja da je Mirjana njima do smrti tukla majku, dok su na zidovima bili otisci krvavih šaka.

Policiji je ubistvo prijavila upravo ćerka. Ona je u ponedeljak pozvala policiju i rekla da joj je majka mrtva. Bila je u lošem stanju, te je prevezena na kliniku "Dr Laza Lazarević", gde treba da bude urađeno medicinsko veštačenje. U tom momentu niko sa sigurnošću nije mogao da zna šta se dogodilo.

Ispostavilo se da je Mirjana A. ubila majku, a da je potom šake umočila u njenu krv i ostavljala tragove po vratima i zidovima.

Povodom tog teškog ubistva oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Beogradu, iz kog su naveli da je Mirjana najpre ušla u verbalni sukob sa majkom, a zatim počela da je udara rukama i nogama u hodniku ispred stana. Kada su ušle u stan, nastavila je majku da udara motkom po različitim delovima tela, a takođe rukama i nogama, nanevši joj broj brojne povrede usled kojih je preminula.

Nakon ubistva komšinica majke i ćerke ispričala je da ih je nekoliko dana ranije srela kada su izlazile iz zgrade, kao i da je Mirjana išla iza majke i sve vreme je udarala. Istakla je da niko od stanara nije smeo da joj se suprotstavi jer je nasrtala i na njih.

Ipak, najneverovaniji deo priče koji je ispričala bio je da je Mirjana u stan zatvorila muškarca koji je, da bi se oslobodio, go uskočio u stan komšinice.

- Mirjana je nedavno u stan dovela muškarca kog je upoznala, čovek verovatno nije znao da je ona psihički labilna i došao je kod nje. Tek posle smo saznali da je tri dana proveo vezan za krevet u zaključanom stanu, jedva je izvukao živu glavu - priča jedna stanarka.

Ona objašnjava da je njena komšinica doživela šok tada, s obzirom na to da se nesrećni muškarac jedva oslobodio, a kako nije znao kuda da pobegne, preskočio je terasu i upao kod druge komšinice u stan.

- Ona se našla u čudu, sedela je u dnevnoj sobi i gledala televiziju. Odjednom joj je kroz prozor ušao muškarac, potpuno nag, bez ičega na sebi. Ispričao joj je da je bio vezan i go u stanu dve žene koje žive pored, kao i to da ga je jedna od njih i opljačkala. Uspeo je da se oslobodi kada su se njih dve posvađale i potegle noževe jedna na drugu. Objasnio je da nije mogao da skoči jer su na četvrtom spratu, pa mu je jedina opcija bila da pobegne preko terase. U tim minutima objašnjavanja, Mirjana je već bila na vratima komšinice, lupala je iz sve snage i pokušavala da uđe, to je bilo strašno - ispričala je stanarka zgrade.

Ubila majku nožem

Telo Zorice Cvetanović (69) pronađeno je u porodičnoj kući u niškom naselju Nikola Tesla sa ranom na vratu. U kući nije bilo nikog jer je ćerka Marina, koja ju je ubila, pobegla, a svedoka ubidtva nije bilo jer je Zoričin suprug Najdan bio u obližnjem Banjskom Polju čuvao ovce.



Komšije su, neposredno nakon zločina, rekle da je Marina više bila u psihijatrijskoj ustanovi nego kod kuće, a da je roditeje pričala da je roditelji maltretiraju i more glađu, da je išla da prijavi oca za silovanje i da je majka jurila za njom kad god bi pobegla u nepoznatom pravcu. Istakli su i da je u njihovu kuću više puta dolazila policija.

Zoricu je suprug Najdan, po povratku kući, zatekao u lokvi krvi.

Marina je pronađena posle 24 sata potrage. Uhapšena je u blizini igrališta, nedaleko od fabrike "Nisal" u naselju Nikola Tesla. Nije poznato da li ju je prijavio neko od meštana ili je policija na nju naišla tokom potrage. Bežeći od kuće, Marina je prešla reku i ka igralištu došla iz smera šume, verovatno smatrajući da je od drveća niko neće videti.

Nakon hepšenja odvedena je u Zavod za sudsku medicinu kako bi bili izuzeti biološki tragovi koji mogu da posluže kao dokaz u postupku.

Obdukcija tela pokazala je da se Zorica borila za život, kao i da je pokušala da od ćerke uzme nož kojim joj je oduzela život. Osim smrtonosnih povreda, da Zoričinom telu uočene su i brojne posekotine po rukama, najverovatnije nanete nožem. Sigurno je da je držva rukama bila u kontaktu s oštricom noža, ali istraga treba da pokaže da li se branila ili je držala nož kojim je ubijena.

Telo Marije Aleksandrović (93) pronađeno je 25. jula ove godine u stanu na Voždovcu. Kako se ispostavilo, nju je ubila ćerka Vesna Aleksandrović (53), tako što ju je ugušila kesom.

Iste večeri počela je potraga za Vesnom, koja je nakon zločina pobegla iz kuće. Policija ju je označila kao počinioca zločina jer je pronašla njeno oproštajno pismo, a telefon joj je poslednja dva dana bio isključen. Vesna je u pismu navodno priznala zločin i otkrila da su motiv ubistva neraščišćeni imovinski računi. Navodno je porodica bila dobrostojeća i posedovala više nekretnina na dobrim lokacijama.

Njeno telo pronađeno je 26. jula na Vračaru, a nakon ubistva izvršila je samoubistvo vešanjem.

Telo majke bacila u šaht

Telo Danice Milošević (58) iz Bečeja pronađeno je pre tačno tri godine. Nju je ubila ćerka Divna, koja ju je tukla rukama i nogama, a potom udavila. Njeno telo je bacila u šaht u blizini kuće, a potom zatrpala ciglama, peskom i granjem. Zločin je otkriven kada je Daničina druga ćerka, koja živi u Leskovcu, prijavila da se duži vremenski period nije čula sa majkom.

Ubistvo se dogodilo sredinom januara 2021. godine, kada su se majka i tada 23-godišnja ćerka posvađale u porodičnoj kući u kojoj su zajedno živele. Sukob je eskalirao i završilo se time što je Divna golim rukama ubila svoju majku, a potom njeno telo zatrpala u šahtu za vodu. Nakon zločina se pravila kao da se ništa nije desilo.

Potraga za Danicom počela je kada je njena druga ćerka Monika, koja živi u Leskovcu, policiji prijavila nestanak Danice i na društvenim mrežama počela da objavljuje da joj je majka nestala. Ona je nestanak prijavila oko nešto više od mesec dana nakon ubistva, 1. marta. Sa majkom se nije često viđala, ali su se redovno čule, te je u njoj probudilo paniku to što joj se majka nije javila od 20. decembra. Mobilni telefon joj nedeljama nije bio dostupan.

Divna je sestri ispričala da se majka preudala i otišla, a onda joj se i ona sve ređe javljala, što je kod Monike probudilo dodatnu sumnju. Ona je, zbog toga što je njena sestra bila izuzetno hladna, slučaj nestanka je 1. marta prijavila policiji. Naknadno je od oca čula da su komšije pričale da su Danica i Divna dva meseca ranije imale žurstru raspravu.

Policija je počela da sumnja u to da je Divna razlog majčinog nestanka. Dodatnu pažnju privuklo je to što je ona, kada je počela potraga za njenom majkom, obrisala sve svoje naloge na društvenim mrežama. Redovno je koristila platnu karticu svoje majke, što je policiji, nakon prijave nestanka žene, bilo sumnjivo, s obzirom na njenu priču da se majka udala i otišla.

Policija je telo, naposletku, pronašla 16. marta. Bilo je zakopano u šahtu za vodu u bašti porodične kuće, ispod gomile nabacanog peska i cigala. Divna je u policiji najpre insistirala na priči da joj se majka udala, a potom se slomila i priznala da je tokom svađe došlo do fizičkog obračuna, da je majku udarala rukama i nogama po telu i glavi, kao i da je telo bacila u šaht, a potom zatrpala.

Majčinu garderobu, fotografije i druge lične stvari nabacala je na gomilu nekoliko stotina metara u ataru.

Divna je uhapšena istog dana.

Prve komšije majke i ćerke su, dolaskom lepog vremena, navodno osetile neprijatan miris u poslednjih nekoliko nedelja pre pronalaska tela, ali su posumnjali da je u blizini uginula neka životinja.

Viši sud je, uoči početka suđenja, od Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu primio predlog za izricanje mere bezbednosti protiv okrivljene Divne Milošević, zbog postojanja opravdane sumnje da je počinila krivično delo ubistvo. Mera koja je predložena odnosila se na obavezno psihijatrijsko lečenje okrivljene i njeno čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

Sud je naposletku prihvatio tu meru i ona se sprovodi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, dok je u presudi navedeno i da se na svakih devet meseci kontroliše stanje osuđene Divne.

Ubila majku jer je mislila da se bavi vlaškom magijom

Nago telo Nadežde Petrović (80) pronađeno je 2018. godine na putu kod sela Kočetin u opštini Žabari. Nju je ubila ćerka Gordana. Žena je pronađena krvave glave, ali prve informacije ukazivale su na to da je smrt nastupila gušenjem.

Zbog ubistva uhapšena je Nadeždina ćerka Gordana. Ona je u porodičnoj kući najpre majku polila benzinom i zapalila je. Dok je žena pokušavala da pobegne, Gordana ju je sustigla i usmrtila je udarcima u glavu i gušenjem. Telo ubijene žene pronašao je meštanin, koji je pozvao policiju.

Majka i ćerka nisu bile u dobim odnosima, a meštani su tada ispričali da je Gordana sumnjala da se njena majka bavi vlaškom magijom, te se verovalo da je to motiv ubistva. Ona je majku duže vreme maltretirala i pretila joj da će da je ubije.

Gordana je, prema rečima Nadeždine sestre, nakon ubistva pobegla kod komšije. Ona je tada rekla i da je Gordana policiji priznala ubistvo, kao i da je rekla: "Ubila sam je, žao mi je što nisam stigla da je zapalim".

Prema njenim rečima, Gordana je nakon monstruoznog ubistva pobegla kod komšije.

Više javno tužilaštvo u Požarevcu donelo je rešenje da Gordana zbog ubistva majke bude upućena u prihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa, na lečenje i čuvanje. Ta odluka je doneta kako ona ne bi ponovila isto ili neko teže krivično delo. Tokom istrage je utvrđeno da je Gordana u noći između 13. i 14. oktobra 2018. godine majku, dok je spavala, polila benzinom po kosi, licu i telu i šibicom je zapalila.

Rekonstrukcija zločina ukazivala je na to da je Nadežda, osetivši da gori, iskočila iz kreveta i počela da doziva pomoć. Dok je izlazila iz dvorišta sa sebe je strgla spavaćicu koja je gorela i počela da trči u pravcu centra sela. Odmakla je oko 20 metara od kuće kada ju je ćerka sustigla i oborila na zemlju, nastavivši da je tuče. Nogama je stala na majčine šake i desnom rukom, pošto joj je leva bila gotovo odruzeta zbog opracije karcinoma dojke, majku je stezala za vrat dok je nije ubila.

Obdukcijom je utvrđeno da je smet nastupila zbog izliva krvi na mozak, koji je urokovan teškom povredama i opekotinama. Nadeždino telo bilo je 50 odsto zahvaćeno opekotinama.

Kad je ubila majku, Gordana se vratila u kuću, skinula odeću i ubacila u veš mašinu, ali je nije oprala. Kad se presvukla, otišla je kod komšije Ljubiše Jevtića, gde je i uhapšena. Veštačenjem od strane komisije zatvorske bolnice u Beogradu, sastavljene od više psihijatara, utvrđeno je da je Gordana pre i za vreme izvršenja dela bila neuračunljiva, zbog svoje dijagnoze - organski sumanuti poremećaj. Ona je majku ubila jer je umislila da joj od nje preti opasnost.

Autor: Dubravka Bošković