Vulin: Incidenti koje je opozicija izazvala juče u skupštini bili su pripremljeni

"Ono što se dešavalo juče u Skupštini Srbije je bilo i pripremljeno i najavljeno, i iznenadjen sam što nije bilo i gore", izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Hepi i dodao da bi voleo da opozicija može da se stidi zbog svega što su uradili ali da ne mogu, "mi se stidimo za njih".

Potpredsednik Vulin je rekao da je, pre samog zasedanja, obezbedjenje u redovnom pretresu kod dve zaposlene u skupštini pronašlo dva biber spreja i da jedna od zaposlenih radi u poslaničkom klubu jedne od opozicionih partija. "Sve je bilo pripremljeno, biber sprej, transparenti, vino kojim je Marinika Tepić polivala, pištaljke, vuvuzele ... Da li stvarno mislite da to može da se unosi u skupštinu? Ne može. Da li mislite da je tome mesto u skupštini?"

Istakao je da mu nije jasno šta je opozicija incidentima u skupštinskoj sali želela da postigne. "Upali su unutra sa željom da urade šta? Da ste zapalili skupštinu i dalje ne biste bili vlast i dalje nemate zakon uz sebe. Vi niste vlast, shvatite, to ne može tako. Nije vlast u skupštini, vlast je u zakonu. Zakon nije na vašoj strani. Obrukali ste sebe, nikog drugog, ni skupštinu ni Srbiju. Ispali su glupi."

Na konstataciju da je opozicija rekla da deluje da ih je vlast prisluškivala potpredsednik Vulin je rekao da je sve bilo najavljeno. "Oni su se danima radovali, pripremali, stvarali atmosferu 5. oktobra. Pa oni se hvale time. Sami su najavili. Iznenadjen sam što nije bilo mnogo gore i zahvalan sam ljudima u obezbedjenju skupštine koji su sprečili da bude mnogo gore."

"Ovo što se desilo u parlamentu, ovaj pokušaj da se ne isplate plate, penzije, nije slučajno. Opozicija je ljuta na narod što bira Vučića, što bi rekao kralj Ibi šta će mi takav narod, hoću novi narod, šta će mi Srbija koja glasa za Vučića. Kao što nisu krili da će napraviti incident u skupštini strašno su ljuti što im nije dozvoljeno da urade ono što su želeli da urade. Kurti je to radio u svom parlamentu, već vidjeno i radjeno. Voleo bih da oni mogu da se stide ovoga što su uradili, ali ne mogu. Mi se stidimo za njih. Skupština ne treba da se stidi ničega, to je najviši dom, mi se stidimo zato što su to naše kolege i zato što oni ne mogu da se stide onoga što su uradili. Ali ne mogu da se osećam glupo za njih jer su ispali glupi. Imali su priliku da dve nedelje, osam sati svakog dana, uz direktan prenos i sve medije ovog sveta razgovaraju sa nama."

Autor: Marija Radić