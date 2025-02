Vulin: U životu treba biti dosledan, istina se pre ili kasnije pokaže

"U životu treba biti dosledan. Treba verovati u ono u šta verujete i pre ili kasnije istina se pokaže", izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Hepi upitan da prokomentariše politiku Srbije prema Rusiji koju su mnogi napadali i osudjivali a sada, u svetlu novih dogadjanja, pokazalo se da je naša politika bila ispravna a napadi besmisleni.

Potpredsednik Vulin je istakao da je Vladimir Putin veliki prijatelj Srbije. "Vladimir Putin je veliki državnik i jedan od ljudi čiji će rad obeležiti 21. vek. Meni je velika čast, nezasluženo velika čast, da se samo kao potpredsednik vlade dva puta susretnem sa predsednikom Ruske Federacije. To za šta su meni dali sankcije, to za šta su me napadali, to je sada nešto do čega predsednik Amerike pokušava da dodje, Tramp hoće da se vidi sa Putinom. Nije sad lako doći do Putina, nije ni tad bilo lako, nikad nije lako. Putin ima jedan poseban odnos prema Srbiji, on ima odnos velikog poštovanja prema Srbiji, ima odnos, mogu slobodno da kažem, i ljubavi prema Srbiji. Zato sam se ja video sa Putinom, ne zato što sam ja mnogo važan u svetskim okvirima nego zato što je Putin hteo da pokaže Srbiji - ja vas mnogo volim, ja vas čuvam, ja sam vaš saveznik. I da, on jeste naš veliki saveznik", izjavio je potpredsednik Vlade RS Vulin i dodao da ga baš zanima "da li će ovaj ološ, žuti i nevladin, reći Trampu - a rukuješ se sa ratnim zločincem, treba ti uvesti sankcije, nećemo te zvati na sastanak. Treba biti slobodan čovek jer ove sluge pre ili kasnije moraju da pravdaju poteze svojih gospodara, ja ne moram".

Naglasio je da je suština zapadne politike kroz istoriju uvek bila protiv Rusije i da su isto pitanje postavljali Karadjordju, Miloševiću i Vučiću - hoćeš li se okrenuti protiv Rusije. "I nikad, ni Kardjordje, ni Milošević, ni Vučić nisu se okrenuli protiv Rusije. Znate, hiljadu godina trajemo, pa da li je moguće da smo mi jedina i najpametnija generacija koja će se baš posvadjati sa Rusima. Pa niko to nije uradio pre nas."

Potpredsednik Vulin je dodao da je potreba Zapada uvek bila da, da ne bi trošili vojsku na okupiranje Srbije, moraju da postave okupacione vlasti koje će za njih da vrše okupaciju Srbije. "To se desilo 5. oktobra kad su doveli onaj žuti ološ koji je vladao do 2012. i tad nisu morali da troše ni jednog jedinog vojnika, znali su ovi naši će nekako okupirati Srbe i neće se Srbi dizati kad krenu na Rusiju. To je apsolutna istina, nas ne doživlavaju kao nas nego kao saveznika Rusije koga moraju počistiti."

Autor: Dubravka Bošković