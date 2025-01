Vulin za Pink: Ako pronato opozicija neće izbore nećemo ih ni mi

Posle ostavke premijera Vučevića ja sam za formiranje vlade. Mislim da ne treba da idemo na izbore zato što postoji legalna i legitimna skupštinska većina koja ničim nije ugrožena, koja ni na koji način nije poremećena, izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.

"Uostalom, pronatovska opozicija kaže - nećemo na izbore. Pa dobro, onda nećemo ni mi. Zašto mislite da je nama više stalo do izbora nego vama koji ste u opoziciji. Pa valjda vi želite da promenite svoj položaj, svoj status. Mi ne želimo, mi želimo da nastavimo da radimo u skladu sa svojim idejama. A vi znate da nemate ideja pa ko velite da to i ne proveravate."

Potpredsednik Vulin je istakao da prelazna vlada, koju traži pronato opozicija, ne postoji po Ustavu. "Ne možete vi naći u zakonu ili Ustavu termin prelazna vlada. Prelazna vlada izmedju čega, od čega ka čemu, ka kome? To ne postoji. Svaki pravnik to zna - forma je suština. Suština demokratije je forma, procedure, moraju se poštovati procedure koje su zakonom predvidjene. Da bi došlo do formiranja neke vlade mora da postoji legitimna skupštinska većina, a ti poslanici moraju da imaju legitimitet, da su izabrani na zakonom predvidjen način u skladu sa procedurama. Jedino ko je to to su ovi poslanici koji sada sede u Skupštini. Ne postoje drugi. Da uvedete ratno stanje oni su i dalje jedini legitimni, jedini koji mogu da glasaju za formiranje nove vlade. Dakle, to što oni zovu prelaznom vladom bi moralo da bude vlada koja se dogovori sa većinom u parlamentu, što će reći sa SNS-om i Aleksandrom Vučićem. A predsednik Vučić je jasno rekao - bez izbora neće biti promene parlamentarne većine i gotovo", rekao je potpredsednik srpske vlade i dodao da su ljudi koji sede u parlamentu ljudi sa integritetom, svojim idejama, ideologijom.

"Vi stvarno mislite da neko može da im neredi i kaže - a sad ćemo da glasamo za Demokratsku stranku? Pa ne može da im se naredi, ne može da im se kaže da sve ono protiv čega su se borili sad odjedanput postaje legitimno i normalno. Za to se ide na izbore."

Upitan o najavama opozicije da će blokirati izbore ako budu raspisani, potpredsednik Vulin je istakao da onaj ko je politički pismen zna da se vlast dobija i gubi na izborima i da ko zna šta može da se desi ukoliko neko blokira izborna mesta.

"Ne treba biti mnogo pametan da bi se to predvidelo. Pa što to radimo onda? Kome su u interesu sukobi unutar Srbije. Podestiću vas da je Stjepan Mesić na početku sukoba u SFRJ, kada su počeli gradjanski ratovi, rekao - ratovi u Jugoslaviji će se završiti ratom izmedju Srba. To je njihov plan. To je od početka i uvek bio njihov plan. Samo su veliki srpski državnici uspevali to da spreče. Ne dozvolimo da se Stjepan Mesić raduje, da nam se ustaše raduju i kažu - bili smo u pravu, rekli smo vam 1991. da ćete se vi Srbi pobiti izmedju sebe. Nemoj da budu u pravu", poručio je potpredsednik Vulin.

Autor: Pink.rs