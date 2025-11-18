U ovom manastiru su netruležne svetiteljeve mošti: Mir, spokoj i opojan miris poneće svako ko ga poseti

U oštrom crnogorskom kršu, nedaleko od nekadašnjeg Onogošta, a današnjeg Nikšića, kao kruna stoji Svetinja koju pohode mnogi. I pravoslavni i muslimani i katolici, i svi oni koji veruju u Svetog Vasilija.

Poreklo naziva Ostrog vezuje se za slovensko nasleđe. Bio je to termin koji je korišćen uglavnom za mesta na kojima postji neka oštrina.

U blizini današnjeg manastira Ostrog nalazio se i Gradac, lokalitet čiji prvi pomen je zabeležen još polovinom 15. veka.



Postoje indicije da je svetinja na tom mestu postojala od davnina i da je na njenim temeljima ili u njihovoj neposrednoj blizini i podignut današnji manastir Ostrog. Najverovatnije u periodu pre nego što su tim područjem vladali knez Vlastimir i njegov sin.

Rođen u Popovom Polju, u Hercegovini, nedaleko od Trebinja, Stojan Jovanović je bio taj koji je osnovao manastir uklesan u stenu, u kome su danas i njegove netruležne mošti.

Najpre je boravio kod strica, koji je u manastiru Zavala, nadomak njegovog rodnog Popovog polja bio iguman, da bi kasnije monaški postrig primio u manastriu Trvdoš, kada i dobija monaško ime Vasilije.

Dug je i mukotrpan put bio do manastira Ostrog, ali je tada arhimandrit Vasilije sve to stojički podneo.

Nakon što je Trvdoš, u kome je boravio, zapaljen od strane turskih snaga, krenuo je Vasilije u potragu za novim mestom, na kome će tihovati. Tako ga je put nagnao prema Pećkoj patrijaršiji, pa dalje ka Svetoj gori, gde je imao nameru da u tihovanju provede poslednje dane ovozemaljskog života.

Ali Gospod je mislio drugačije.

Na mestu na kome se Sveti Vasilije Ostroški upokojio i dan danas u manastiru Otrog raste loza. Sa tog mesta se kroz omanji otvor pruža i nestvaran pogled prema okolini.

Ono što posetioce Ostroga posebno fascinira jeste sam prilaz svetinji i čuvena Glava Zete, koja se u obližnjoj dolini nalazi.

Ipak, ono što će svako poneti iz posete Ostrogu sa sobom i što će ga sigurno pratiti još dugo nakon toga jeste osećaj mira i neverovatan miris koji se širi duž staze koja vodi od Donjeg prema Gornjem manastiru i kapeli, u kojoj se nalaze netruležne mošti ostroškog sveca koji je pomagao i pomaže i danas svima koji u njega veruju.

Autor: D.Bošković