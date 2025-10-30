SUTRA NE SMETE BITI NERVOZNI: Ovo su običaji za svetog Luku

Pravoslavni vernici sutra slave krsnu slavu, Svetog apostola i jevanđelistu Luku

Pravoslavni vernici širom sveta sutra obeležavaju veliki crkveni praznik, krsnu slavu posvećenu Svetom apostolu i jevanđelisti Luki, u narodu praznik čuven i kao Lučindan. Sveti Luka bio je apostol i pisac jednog od četiri jevanđelja rođen je u Antiohiji u 1.veku. Smatra se jednim od prvih Hristovih učenika koji je širio hrišćansko učenje, i to nakon smrti apostola Pavla.

Sveti Luka je zaštitnik lekarske profesije i mnogih bolnica.

U Srbiji ovih dana koncima opasuju torove da vukovi ne dave stoku. Poznata je izreka: "Ide Luka, eto vuka". Sa druge strane, i zima je tu, kuca na vrata. Kaže se: "Sveti Luka, sneg do kuka". Zato se valja što pre pripremiti.

Još u četvrom veku naročito se pročulo mesto gde su počivale časne mošti svetoga Luke, zbog isceljivanja koja su se zbivala od njih. Posebno isceljivanje od bolesti očiju. Saznavši o tome car Konstancije je poslao upravnika Egipta Artemija da mošti svetoga Luke prenese u prestonicu, u Carigrad, što je i bilo učinjeno veoma svečano. Međutim, crkva danas obeležava još jednog sveca, istina mnogo novijeg datuma.

Takođe se danas obeležava i Sveti Petar Cetinjski koji je živeo krajem 18. i početkom 19. veka u Crnoj Gori. Godine 1784. postao je mitropolit i gospodar Crne Gore. Crkva pamti, a narod posebno slavi, njegovu pobedu nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji. Život je posvetio borbi protiv neprijatelja i pomirenju zavađenih prelema u Crnoj Gori. NJegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinjskom manastiru.

Iako predstavnici dve različite epohe i Luka i Petar svojim delima zadužili su pravoslavlje. Zato je i crvenim slovom obeležen praznik u pravoslavnom kalendaru i ne valja se baviti teškim poslovima.

Sutra nikako ne bi trebalo da budete preki i nervozni, da se upuštate u svađe i rasprave, jer je Sveti Luka bio blag i miran i uvek pomagao ljudima!

U južnoj Srbiji se po prvom gostu koji uđe u kuću na Lučindan tumači kakva će zima ili godina biti. U Crnoj Gori kažu da je duga na nebu pojas Svetog Luke.

Autor: D.Bošković