MEĆAVA NAPRAVILA HAOS U OVOM DELU SRBIJE! Kiša prešla u najavljeni sneg, ulice POBELELE: Pogledajte zimske prizore (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Slabijim intezitetom sneg pada i na teritoriji Čačka

Tokom večeri kiša koja je padala čitav dan u Zlatiborskom okrugu prešla je u susnežicu i sneg. Slabijim intezitetom pada u Užicu, dok je jača vejavica zabeležena na području Zlatibora i Nove Varoši.

- Pada duže od pola sata i već su obelele glavne gradske ulice. Ako ovim tempom nastavi da pada do ujutru, biće to onda ozbiljan snežni pokrivač - kaže Branko iz Nove Varoši.

Vozačima koji su na putu preko Borove glave i Zlatibora tokom večeri i noći savetuje se dodatan oprez i obavezno posedovanje zimske opreme na vozilima.

Autor: D.Bošković

