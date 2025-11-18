ZA NEKE ZIMSKA IDILA, ZA DRUGE UŽAS! Kolaps u saobraćaju na putu Zlatibor - Nova Varoš: Saobraćaj usporen i NA OVIM DELOVIMA - Savetuje se opreznost! (FOTO)

Sneg pada i na prostoru Moravičkog okruga, gde su se zabeleli planinski visovi oko Čačka i Gornjeg Milanovca, a sneg pada i u gradskom području ovih lokalnih samouprava

Sneg je okovao večeras Zapadni deo Srbije, usled čega je došlo do kolapsa na magistralnom putu Zlatibor - Nova Varoš, u mestu Negbina.

Naime, kako se vidi na fotografijama agencije Rina, ogroman problem i usporavanje saobraćaja prave šleperi koji su na put krenuli sa letnjim gumama.

Sneg pada i na teritoriji opštine Nova Varoš kao i na Zlatiboru gde je, prema rečima onih koji su se zadesili na magistralnom putu koji od ove opštine vodi ka najposećenijoj srpskoj planini, pravi kolaps.



- Kamioni, šleperi stoje pokraj puta od Bistrice na samom izlasku iz Prijepolja pa sve do Nove Varoši. Takođe, od Čajetine ka Zlatiboru je na snazi zabrana kretanja teretnjaka pa se i na toj deonici saobraćaj dodatno usporeno odvija. Snega na samom kolovozu na magistrali koja prolazi preko Zlatibora nema mnogo ali je put mokar, pa je to razlog zbog čega vozači sporije voze, a to stvara kolone", rekao je za Tanjug Veljko Vučinić.

Sneg pada i u Kragujevcu

Večeras oko 20 časova u Kragujevcu je počeo da pada prvi sneg koji se brzo topi, ali je obeleo krovove.

